Πώς υποδέχτηκε η τουριστική αγορά το σχέδιο για άνοιγμα 14 Μαΐου

Στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες θα γνωρίζουμε αν η αναγγελία από τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη της ημερομηνίας ανοίγματος της ελληνικής τουριστικής αγοράς «έπιασε τόπο». Θα φανεί αν συνέβη κάτι τέτοιο, το επόμενο τριήμερο, αρχής γενομένης από σήμερα, στην πορεία των κρατήσεων στα ελληνικά ξενοδοχεία, οι οποίες μέχρι τώρα «σέρνονται» λίγο πάνω από το «μηδέν», σύμφωνα με ξενοδοχειακούς παράγοντες.

Η ανακοίνωση του κ. Θεοχάρη για σταδιακό άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού από τις 14 Μαΐου έγινε σε γενικές γραμμές δεκτή με ικανοποίηση από τους παράγοντες της ελληνικής τουριστικής αγοράς, με αρκετές όμως υποσημειώσεις καθώς φαίνεται να κρατούν μικρό καλάθι, απογοητευμένοι εν μέρει από την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα (την ώρα άλλωστε των ανακοινώσεων Θεοχάρη, καταγραφόταν στη χώρα μας αριθμός κρουσμάτων κορωνοϊού ρεκόρ για το 2021). Επίσης ορισμένοι έδειχναν και αιφνιδιασμένοι και μη πληροφορημένοι για τις ανακοινώσεις του υπουργού. Επίσης κάποιοι άλλοι διαπίστωναν ότι το «μήνυμα» δεν ήταν απολύτως σαφές αφού ο υπουργός «κάτι είπε για πιλοτικό άνοιγμα και τον Απρίλιο».

Σε κάθε περίπτωση πάντως η ελληνικά αγορά «διψούσε» για ένα χρονοδιάγραμμα. Εδώ και καιρό και ιδιαίτερα μετά τη ανακοίνωση από τον Μπόρις Τζόνσον του σχεδίου εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από το lockdown, οι παράγοντες του ελληνικού τουρισμού ζήτησαν να πράξει κάτι ανάλογο και η χώρα μας. Όπως έγινε φανερό από το παράδειγμα της Γηραιάς Αλβιόνας, με την έκρηξη των κρατήσεων που ακολούθησε τις ανακοινώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού, η αναγγελία ενός σχεδίου εξόδου από τα περιοριστικά μέτρα βοηθά στον προγραμματισμό των διακοπών των τουριστών.

Μία μόλις ημέρα πριν την ανακοίνωση του κ. Θεοχάρη, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Γιάννης Ρέτσος μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι ανάγκη να ανακοινωθεί το πλαίσιο και η ημερομηνία που θα ανοίξουμε ως χώρα. Για πολλούς λόγους αυτή η αναγγελία έχει σημασία να γίνει γρήγορα, είπε ο κ. Ρέτσος. Η χώρα μας διατηρεί ένα πολύ ισχυρό brand παγκοσμίως και επίσης είναι σε θέση να κεφαλαιοποιήσει την πολύ καλή περσινή της συμπεριφορά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ.

Επίσης και η διευθύνουσα σύμβουλος της Grecotel Μαρί Δασκαλαντωνάκη, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ζήτησε πρωτοβουλίες από την ελληνική κυβέρνηση σημειώνοντας πως είναι ανάγκη η Ελλάδα να προχωρήσει γρήγορα σε διμερείς συμφωνίες. Υπογράμμισε πως πρέπει να ανακοινώσουμε το συντομότερο ημερομηνία που ανοίγει η χώρα μας. Για παράδειγμα, ανέφερε ότι η Κύπρος, η Τουρκία και η Μαγιόρκα ανοίγουν τον τουρισμό τους. Η Μαγιόρκα ανακοίνωσε πως θα ανοίξει για το Πάσχα των Καθολικών, προσέθεσε. «Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να συμπαρασταθεί και να βοηθήσει την πολιτεία να ανοίξουμε. Είμαστε έτοιμοι», υπογράμμισε.

Μιλώντας στο Euro2day.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης κ. Αντώνης Ηλιόπουλος σημείωσε ότι ήταν αίτημα του κλάδου να ανακοινωθεί μια συγκεκριμένη ημερομηνία ανοίγματος της αγοράς. Είναι πολύ σωστό, συμπλήρωσε, ως μέτρο για την προσέλκυση τουριστών καθώς τώρα μπορούν να προγραμματίσουν τα ταξίδια τους, οι αεροπορικές τα δρομολόγια, οι tour operators τα προγράμματά τους, συμπλήρωσε ο κ. Ηλιόπουλος. Έσπευσε βέβαια να προσθέσει ότι η πανδημία μπορεί τελικά να ανατρέψει τον όποιο σχεδιασμό, όμως είναι καλύτερα να υπάρχει ένα σχέδιο.

Όπως ανέφερε ο κ. Ηλιόπουλος σε επιστολή που είχε αποστείλει στον κ. Θεοχάρη τόνιζε ότι «όσο πιο σύντομα η ΕΕ και η Ελλάδα είναι σε θέση να ανακοινώσουν ότι ανοίγουν τα σύνορά τους, τόσο πιο άμεσα και μετρήσιμα θα είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ακόμη και αν πρόκειται για μία προβλεπόμενη και όχι για μια τελική ημερομηνία. Χωρίς σχετική σαφήνεια, οι Αμερικανοί αλλά και όλοι οι υπόλοιποι διστάζουν να προχωρήσουν σε κρατήσεις. Εάν η Ελληνική Κυβέρνηση περιμένει μέχρι τον Απρίλιο ή τον Μάιο για να ανακοινώσει ότι τους επιτρέπεται η είσοδος από την 1η Ιουνίου, θα χάσουμε τουλάχιστον τη μισή τουριστική σεζόν. Εάν η Κυβέρνηση στοχεύει σε μια ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου, αυτό θα πρέπει να ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τα τέλη Μαρτίου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι αεροπορικές εταιρείες θα αρχίσουν να ακυρώνουν τις απευθείας πτήσεις τους».

Πάντως πολλά περιμένει ο κόσμος του τουρισμού και από μια άλλη κρίσιμη ημερομηνία, αυτή της 17ης Μαρτίου, ημέρας που θα γίνουν οι ανακοινώσεις από την Κομισιόν για το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΕΕ κ. Μαργαρίτη Σχοινά, η Επιτροπή στις 17 Μαρτίου θα παρουσιάσει το προϊόν και τις προδιαγραφές του, που θα είναι οι ίδιες για όλη την Ευρώπη.

Τα πρωί της Τρίτης 9 Μαρτίου, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης σε συνέντευξη Τύπου η οποία δόθηκε στο πλαίσιο της διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ΙΤΒ Berlin, παρουσίασε το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού το 2021. Ο κ. Θεοχάρης προσδιόρισε ως ημερομηνία για την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου 2021 στην Ελλάδα τη 14η Μαΐου. Παράλληλα, αποκάλυψε το κεντρικό σύνθημα της νέας προωθητικής εκστρατείας για τον Ελληνικό Τουρισμό, το «All you want is Greece» («Το μόνο που θέλεις, είναι η Ελλάδα»).

Η συνέντευξη Τύπου είχε τίτλο «Return to Greece: The journey to revive a unique experience has just started» («Επιστροφή στην Ελλάδα: Το ταξίδι για να ξαναζήσουμε μια μοναδική εμπειρία μόλις ξεκίνησε») μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, σε απευθείας σύνδεση με το Μουσείο της Ακρόπολης.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο υπουργός Τουρισμού, «έχοντας πάντα κατά νου την πιστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, φιλοδοξούμε να ανοίξουμε τον Ελληνικό Τουρισμό στις 14 Μαΐου. Έως τότε θα αίρουμε σταδιακά τους περιορισμούς, εφόσον αυτό μάς το επιτρέψουν οι εκτιμήσεις εκ μέρους των λοιμωξιολόγων για την εξέλιξη της πανδημίας. Για παράδειγμα, προγραμματίζουμε για τον Απρίλιο την πιλοτική, δοκιμαστική εφαρμογή των μέτρων που έχουμε σχεδιάσει, σε πρώτη φάση με επισκέπτες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με άλλα κράτη αναχώρησης όπου ο εμβολιασμός έχει προχωρήσει, όπως π.χ. το Ισραήλ. Τονίζω, ωστόσο, ότι όλες οι ημερομηνίες σχετικά με το άνοιγμα είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν, αναλόγως των εξελίξεων».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε επιγραμματικά στα βασικά υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία θα εφαρμοστούν στις πύλες εισόδου επισκεπτών. Συγκεκριμένα, στη χώρα θα επιτρέπεται η είσοδος σε ταξιδιώτες οι οποίοι είτε θα έχουν εμβολιαστεί είτε θα διαθέτουν ανοσία λόγω ανάρρωσης είτε θα έχουν βρεθεί αρνητικοί στην Covid-19 σε πρόσφατο τεστ. Επιπλέον, όπως είπε ο υπουργός, «όλοι οι τουρίστες ενδέχεται να υποβληθούν σε τυχαία τεστ, κατά τον ίδιο τρόπο με πέρσι. Ωστόσο, μια σημαντική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είναι τα ‘rapid tests’, χάρη στα οποία η καραντίνα για τα θετικά κρούσματα θα ξεκινά, πλέον, χωρίς την 24ωρη αναμονή όπως το 2020».

«Το κόστος για τη νοσηλεία ή οποιαδήποτε άλλη επιβεβλημένη ενέργεια, με στόχο την προστασία της υγείας τουριστών, επαγγελματιών και πολιτών, θα βαρύνει το Ελληνικό Κράτος», διευκρίνισε ο κ. Χάρης Θεοχάρης. Και παράλληλα, υπογράμμισε πως «ό,τι ισχύει για τους Έλληνες πολίτες, θα ισχύει και για τους τουρίστες, χωρίς καμία διαφορά ή εξαίρεση, όπως π.χ. η υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε δημόσιους χώρους».