Ποιες εταιρίες και στελέχη διακρίθηκαν στα βραβεία Logistics «Μέγας Αλέξανδρος»

To Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος (ILME) έχοντας καθιερώσει τα Ελληνικά Βραβεία Logistics «Μέγας Αλέξανδρος» ανακοινώνει για το 2021:

Ο τίτλος του Project of the Year 2021 απονέμεται στην εταιρεία Piraeus Consolidation & Distribution Center S.A. για την υποβολή της πρότασης “Η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαχείρισης των υπηρεσιών Logistics της PCDC μέσω της πλατφόρμας eServices". Το διακριθέν Project θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ετήσιο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό των ELA Awards που διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics (European Logistics Association - ELA) με συμμετοχές από 34 χώρες μέλη του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο τίτλος του Professional of the Year – “Industrial” 2021 απονέμεται στον κ. Χαράλαμπο Παντολέινα, Logistics Director της εταιρείας Hellenic Breweries of Atalanti S.A.

Ο τίτλος του Professional of the Year – “Services” 2021 απονέμεται στον κ. Κυριάκο Καλούμενο, Head of Supply Chain της εταιρείας Neurosoft S.A.

Επιπροσθέτως, απονέμονται 6 τιμητικοί τίτλοι αναγνωρίζοντας την προσφορά των βραβευθέντων στον κλάδο των Logistics.

Ο τιμητικός τίτλος του Support & Evolve in Logistics 2021 απονέμεται στην εταιρεία Logistics Solutions Α.Ε. για την υποβολή της πρότασης “Telecommunications – Spare Parts, Distribution Solutions".

Ο τιμητικός τίτλος του Collaboration in Logistics 2021 απονέμεται στην εταιρεία AXAN SYNERGY Ltd για την υποβολή της πρότασης “Η παροχή έργου picking με αμοιβή ανά παραγόμενη μονάδα (κιβ. – παλ.) στις Κεντρικές Αποθήκες της ΑΒ Βασιλόπουλος ΜΑΕ στην Μάνδρα, στα Οινόφυτα και στην Σίνδο".

Ο τιμητικός τίτλος του Best Senior Logistician 2021 απονέμεται στον κ. Αθανάσιο Κατσίρο, Logistics Manager της εταιρείας XEROX HELLAS S.A.

Ο τιμητικός τίτλος του Best Junior Logistician 2021 απονέμεται στην κα. Αικατερίνη Μοίρου, Aluminium Scrap Supply Chain Support της εταιρείας MYTILINEOS S.A.

Ο τιμητικός τίτλος του Best Promising Logistician 2021 απονέμεται στην κα. Τζενέτα Τσίκο, Logistics Administrator της εταιρείας RECKITT BENCKISER S.A.

Ο τιμητικός τίτλος του Best New Entrant Logistician 2021 απονέμεται στην κα. Δήμητρα Ζαραφωνίτη, Logistics Manager της εταιρείας Urban Green Co.

Η απονομή των βραβείων «Μέγας Αλέξανδρος» καθώς και των 6 τιμητικών τίτλων θα γίνει στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Εφοδιαστικής Αλυσίδας – European Supply Chain Day – σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Τα ευρωπαϊκά βραβεία ELA Awards 2021 θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες την 9η Νοεμβρίου 2021.