ΕΚΠΑ: Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με τις αντίστοιχες κατευθύνσεις της Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων/Risk Management και του Εσωτερικού Ελέγχου/Internal Audit, αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο Πρόγραμμα στην Ελλάδα που θεραπεύει πολυδιάστατα και ολιστικά τη Διαχείριση Κινδύνων.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ακολουθεί υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, χωρίς να χάνει τον πρακτικό επαγγελματικό του προσανατολισμό και ολοκληρώνεται μέσα σε ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα (full-time: 24 μήνες, part-time: 48 μήνες).

Πλεονεκτήματα/Καινοτομίες του Προγράμματος

• Η διάρθρωσή του ως blended program, βάσει ΦΕΚ ίδρυσης πριν από την περίοδο της πανδημίας, ανταποκρίνεται πλήρως στην καθημερινότητα του σημερινού εν δυνάμει φοιτητή με τους πολλαπλούς ρόλους (γονιός, σύζυγος, εργαζόμενος, φοιτητής), συνδυάζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (on line lectures, e-class) με την δια ζώσης διδασκαλία σε τάξη.

• Μαθήματα σε μη εργάσιμες ημέρες – Σάββατο & Κυριακή.

• Υποτροφίες Αριστείας.

• Διαλέξεις από διακεκριμένα στελέχη της αγοράς - Expert Lecture Series.

• Χορήγηση Πιστοποιητικού “Value Investing” από το Ben Graham Centre for Value Investing σε φοιτητές της κατεύθυνσης Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων/Risk Management, ύστερα από επιτυχή αξιολόγηση.

• Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» – Εσωτερικός Έλεγχος τον Φεβρουάριο του 2020 διακρίθηκε από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ Global), ΗΠΑ, και αναγνωρίστηκε ως IAEP Internal Audit Foundation Program (το μοναδικό στην Ελλάδα που έχει λάβει μέχρι τώρα αυτή τη διάκριση από το IIA Global).

• Προγράμματα μαθητείας (internships) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ.

• Συνεργασίες με αναγνωρισμένες εταιρίες και οργανισμούς (The Institute of International Auditors Greece, Ernst & Young, Ελληνική Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών κατά της Απάτης-HACFE, SAS, Ελληνικό Τμήμα Πιστοποιημένων Αναλυτών Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων-ISACA Athens Chapter).

• Ευκαιρίες απασχόλησης φοιτητών & αποφοίτων μας σε συνεργαζόμενες εταιρίες.

• Καλύπτει σημαντικό μέρος της ύλης διεθνών επαγγελματικών πιστοποιήσεων στην Διαχείριση Κινδύνων και τον Εσωτερικό Έλεγχο.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν και μπορείτε να βρείτε την Προκήρυξη και την Αίτηση Συμμετοχής εδώ.

Η διαχείριση κινδύνων είναι μία περίπλοκη διαδικασία η οποία απαιτεί ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως σύνθετη επίλυση προβλημάτων, στρατηγική και αναλυτική σκέψη και λήψη αποφάσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας. Χρησιμοποιεί έννοιες και εργαλεία από τα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, των ποσοτικών μεθόδων, της αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

Στο σύγχρονο, συνεχώς μεταβαλλόμενο, επιχειρησιακό περιβάλλον οι εταιρίες βρίσκονται αντιμέτωπες με μία πληθώρα κινδύνων τους οποίους πρέπει να διαχειριστούν αποτελεσματικά. Συνεπώς, τα τμήματα διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οργανωτικής δομής των εταιρειών που θέλουν να είναι ανταγωνιστικές.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η διαχείριση κινδύνων κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη λίστα των 100 κορυφαίων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ (money cnn.com.) Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες (π.χ, Bloomberg, McKinsey) οι θέσεις εργασίας στον κλάδο της διαχείρισης κινδύνων θα αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα έτη και το επάγγελμα του διαχειριστή κινδύνων και του εσωτερικού ελεγκτή αναμένεται να μετασχηματιστεί ως αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης, της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης μεγάλων δεδομένων.