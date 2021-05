Εμίρης: Η Alpha Bank στοχεύει σε μία 360 μοιρών ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG

Στη σημασία της πλήρους ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) για τη στρατηγική και το μέλλον των τραπεζών, αλλά και για την φιλοδοξία της Alpha Bank να πρωτοστατήσει στον τομέα αυτό, αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank Γιάννης Εμίρης από το πάνελ “Shaping a Future worth investing in: climate change and the need for sustainable finance” του 6ου Delphi Economic Forum.

«Τα κριτήρια ESG και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως βασική ανάγκη ενσωμάτωσής τους αποτελούν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τις τράπεζες σήμερα και θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν σε όλες τις αποφάσεις και τις διεργασίες χορηγήσεων, εταιρικής διακυβέρνησης και στρατηγικής», δήλωσε ο κ. Εμίρης, προσθέτοντας ότι η Alpha Bank στοχεύει στην πλήρη και δυναμική ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της.

Χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα

Ο κ. Εμίρης ανέλυσε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Alpha Bank για την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG, που περιλαμβάνουν τις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα εμβληματικά έργα αειφορίας, τη διαχείριση απορριμμάτων και τα πράσινα κτίρια. Παράλληλα, επεσήμανε τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν οι χρηματοδοτήσεις με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, τις οποίες η Alpha Bank έχει ενστερνιστεί, παράλληλα με την προώθηση των κριτηρίων ESG. «Οι βιώσιμες επενδύσεις αποτελούν έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα, πολύ ανθεκτικό ακόμα και σε περιόδους κρίσης.Εκτιμούμε ότι οι τράπεζες που θα κατακτήσουν σύντομα τον τομέα αυτό, θα αποτελέσουν και τους μελλοντικούς ηγέτες της αγοράς» σημείωσε.

Επίσης, ο κ. Εμίρης τόνισε ότι η Alpha Bank στοχεύει στην αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στον τομέα των βιώσιμων επενδύσεων, χρηματοδοτώντας όχι μόνο εταιρείες που μπορούν να ωφεληθούν από την πράσινη μετάβαση, αλλά και αυτές των οποίων οι δραστηριότητες αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμη πράσινες, διαθέτουν ωστόσο τα μέσα και το όραμα να μετατραπούν σε οργανισμούς που είναι φιλικοί προς το περιβάλλον.

Ο Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank προσέθεσε ότι η Τράπεζα έχει υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (Principles for Responsible Investment – PRI) και προωθεί επενδυτικές προτάσεις στην πελατεία της με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, ενώ παράλληλα υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευση της Alpha Bank να εδραιώσει μία εταιρική κουλτούρα βιωσιμότητας.

Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μία ευκαιρία θεμελιώδους σημασίας για τη χώρα

Στην τοποθέτησή του ο κ. Εμίρης χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης ως μία ευκαιρία θεμελιώδους σημασίας για την Ελλάδα που θα προσφέρει πολλές δυνατότητες μεταξύ άλλων στην πράσινη μετάβαση και στην αλλαγή του λειτουργικού μοντέλου της χώρας. «Ενδεχομένως να κινητοποιήσει κεφάλαια που θα ξεπεράσουν τα Ευρώ 70 δισ. και θα έχει επιπλέον θετικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ της χώρας σε ποσοστό άνω του 1,5% σε ετήσια βάση. Για την χρηματοδότηση τέτοιων επενδύσεων η Alpha Bank είναι έτοιμη να υποστηρίξει τους

Πελάτες της, τόσο με τα κατάλληλα δανειακά εργαλεία όσο και με εξειδικευμένες λύσεις κεφαλαιαγοράς και παροχή συμβουλών».