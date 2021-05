Χαμηλές ταχύτητες για την καθολική υπηρεσία προτείνει η ΕΕΤΤ

Ονομαστική ταχύτητα τουλάχιστον 10 Mbps και εγγυημένη μόλις 4 Mbps ορίζεται στην πρόταση της ΕΕΤΤ ως υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Τα απομακρυσμένα σημεία χωρίς πρόσβαση σε υποδομές είναι αρκετά στη χώρα μας και η πιθανότητα να χρειαστεί δορυφορική σύνδεση για να καλυφθούν οδήγησε την ΕΕΤΤ στην παραπάνω πρόταση. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα το 2020 εμφανίζεται στις τελευταίες θέσεις, με μόλις το 9,9% να έχει σύνδεση Internet μέσω οπτικής ίνας, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος έφτανε το 52,5%!

Η καθολική υπηρεσία είναι το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών στο οποίο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι κάτοικοι μιας χώρας, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης και σε προσιτή τιμή. Τις τιμές αυτές μάλιστα θα κληθούν να ελέγξουν και δύο Επιτροπές που συστήνει η ΕΕΤΤ, προκειμένου να υπάρχει «δίκαιη» πρόσβαση για όλους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις και τα σχόλιά τους έως τις 18 Ιουνίου 2021.

Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της Διαβούλευσης, η ΕΕΤΤ υποβάλλει σχετική εισήγηση στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εξειδίκευση του περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας, τον ορισμό της υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα σχετικά αιτήματα, ώστε να θεωρούνται εύλογα και να ικανοποιούνται από τον πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας.

Οπως αναφέρεται στο κείμενο της διαβούλευσης, το BEREC, σε συνέχεια Δημόσιας Διαβούλευσης, εξέδωσε έγγραφο με καλές πρακτικές που δύνανται να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη για τον προσδιορισμό της υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης. Στο έγγραφο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν από τα 9 κράτη-μέλη που έχουν ήδη ορίσει την υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο, με σκοπό να διασφαλίζεται το εύρος ζώνης που είναι αναγκαίο για την κοινωνική και οικονομική συμπερίληψη.

Νωρίτερα η Επιτροπή Επικοινωνιών (COCOM) με το έγγραφό της όριζε ότι «τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να κληθούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν στην καθολική υπηρεσία ευρυζωνικές συνδέσεις όπου ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων που θα προσδιοριστεί, θα χρησιμοποιείται σε εθνικό επίπεδο:

σε τουλάχιστον 50% όλων των νοικοκυριών και σε τουλάχιστον 80% όλων των νοικοκυριών με ευρυζωνική πρόσβαση, ορίζοντας έτσι με το κριτήριο αυτό την «πλειοψηφία» των συνδρομητών.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν προσκομίσει οι πάροχοι αναφορικά με την κατανομή ταχυτήτων ADSL, για όλα τα Αστικά Κέντρα στα οποία διαθέτουν υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης ADSL από το Αστικό Κέντρο προκύπτουν τα εξής:

το ποσοστό των συνδρομητών που λαμβάνουν υπηρεσία με ταχύτητα έως 4 Mbps είναι της τάξεως του 3% επί του συνόλου των νοικοκυριών με ευρυζωνική πρόσβαση και της τάξεως του 2,5% επί του συνόλου νοικοκυριών. το ποσοστό των συνδρομητών που λαμβάνουν υπηρεσία με ταχύτητα έως 8 Mbps είναι της τάξεως του 12% επί του συνόλου των νοικοκυριών με ευρυζωνική πρόσβαση και της τάξεως του 10% επί του συνόλου νοικοκυριών. το ποσοστό των συνδρομητών που λαμβάνουν υπηρεσία με ταχύτητα έως 12 Mbps είναι της τάξεως του 25% επί του συνόλου των νοικοκυριών με ευρυζωνική πρόσβαση και της τάξεως του 22% επί του συνόλου νοικοκυριών.

Από τα παραπάνω στοιχεία εκτιμάται ότι το 80% των νοικοκυριών με ευρυζωνική πρόσβαση λαμβάνει ταχύτητα άνω των 10 Mbps ενώ το 97% των νοικοκυριών με ευρυζωνική πρόσβαση λαμβάνει ταχύτητα άνω των 4 Mbps. Επιπλέον η μελέτη «Review of the Scope of Universal Service» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να καταγράψει και να αξιολογήσει τις διάφορες υπηρεσίες διαδικτύου και επομένως να ιεραρχήσει τη σημαντικότητά τους ως παράγοντα κοινωνικής συμπερίληψης, τις διαχωρίζει σε 4 «καλάθια», ανάλογα με τη χρήση τους από την πλειοψηφία των χρηστών.

Λαμβάνοντας υπόψη μελλοντικές προβλέψεις και μοντέλα διάχυσης, έγινε προβολή και εκτίμηση των τιμών για το 2020 ανεβάζοντας την απαίτηση στα 9,6 Mbps. Επιπλέον, από στοιχεία που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο πλαίσιο στοιχείων που παρέχουν για τον Εθνικό Κανονισμό για το Ανοικτό Διαδίκτυο και την πρόσβαση των χρηστών σε αυτό, σημειώνονται ενδεικτικές απαιτήσεις για πραγματικές ταχύτητες από 0,5-1 Mbps για απλές χρήσεις, όπως η περιήγηση στο διαδίκτυο και η ανταλλαγή μηνυμάτων (messaging), έως 2,5-3 Mbps για τις πιο απαιτητικές υπηρεσίες, όπως η συνεχής ροή video SD και η χρήση κοινωνικών δικτύων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία και δεδομένων των αυξημένων απαιτήσεων των νοικοκυριών για ταυτόχρονη χρήση περισσότερων από μία υπηρεσίες, μπορεί με ασφάλεια να προσδιοριστεί ότι ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων 10 Mbps θα είναι ικανή να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν τεθεί για την κοινωνική συμπερίληψη, βάσει του νόμου 4727/2020.

Το κόστος για την απαιτούμενη αναβάθμιση υπαίθριων καμπινών στην περίπτωση που ως επαρκές εύρος ζώνης οριστεί εύρος ζώνης ίσο με 4 Μbps υπολογίζεται μεταξύ 26,5 - 44 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο κόστος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά (περίπου 10 εκατ. ευρώ), αν οριστεί η ταχύτητα των 10 Mbps ως επαρκές εύρος ζώνης.

Με βάση τα ανωτέρω, η ΕΕΤΤ προτείνει να ορισθεί ως ελάχιστη ταχύτητα υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο για τις ανάγκες της Καθολικής Υπηρεσίας ονομαστική ταχύτητα download 10 Mbps και upload 1 Mbps, με ελάχιστη πραγματική ταχύτητα download όχι μικρότερη από 4 Mbps.

Ελλάδα και ΕΕ - οπτικές ίνες

Από «κόσκινο» τιμές και παροχές

Την ίδια στιγμή, με δύο ομάδες εργασίας η ΕΕΤΤ θα «ακτινογραφήσει» την καθολική υπηρεσία. Στόχος να προσφέρεται γρήγορο και οικονομικά προσιτό Ιντερνετ σε όλη τη χώρα.

Μέχρι το τέλος του 2021, δύο επιτροπές της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών - Ταχυδρομείων θα πρέπει να ελέγξουν την προσιτότητα στις τιμές παροχής καθολικής υπηρεσίας, τις ταχύτητες της ευρυζωνικότητας αλλά και το ενδεχόμενο «ένταξης» κινητής ευρυζωνικότητας στο «πακέτο» καθολικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με απόφαση του προέδρου της ΕΕΤΤ Κωνσταντίνου Μασσέλου, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, θα πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση στα πορίσματα των επιτροπών, ώστε να προκύψει το νέο μοντέλο καθολικής υπηρεσίας.

Οι Επιτροπές της ΕΕΤΤ σε συνεργασία με τη φορολογική Αρχή (ΑΑΔΕ) και την ΕΛΣΤΑΤ θα ελέγξει την εξέλιξη των τιμών των υπηρεσιών, ιδίως σε σχέση με τις τιμές στην Ελληνική Επικράτεια και το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή.

Αν διαπιστωθεί ότι οι τιμές δεν είναι οικονομικά προσιτές, με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα ληφθούν μέτρα για τη στήριξη των καταναλωτών αυτών για σκοπούς επικοινωνίας.

Οι πάροχοι θα πρέπει να προσφέρουν σε αυτούς τους καταναλωτές τιμολογιακές επιλογές ή πακέτα διαφορετικά από τα προσφερόμενα υπό τις συνήθεις εμπορικές συνθήκες.

Ουραγός στις οπτικές ίνες

Την ίδια στιγμή, αν και το 52,5% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών έχει σύνδεση Internet μέσω οπτικής ίνας, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό περιοριζόταν τον Σεπτέμβριο του 2020 σε 9,9%, φέρνοντας τη χώρα μας στην προτελευταία θέση.

Γαλλία και Ιταλία οδηγούν την κούρσα της αύξησης των συνδέσεων FTTH και FTTB στην Ευρώπη. Ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών που διαθέτουν πλέον ευρυζωνική σύνδεση μέσω Fiber to the Home (FTTH) και Fiber to the Building (FTTB), σε 39 χώρες της Ευρώπης, φτάνει τα 183 εκατ. από περίπου 172 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα σχετικά στοιχεία προέρχονται από report (New Fibre Market Panorama 2021), που δημοσιοποίησε το FTTH Council Europe και στηρίζονται σε έρευνα την οποία πραγματοποίησε το IDATE.

Ήδη ΟTΕ, Vodafone και Wind έχουν ανακοινώσει σημαντικές επενδύσεις στις οπτικές ίνες, με στόχο να βγάλουν τη χώρα από τη θέση που έχει προς το παρόν.