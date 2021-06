Η πρώτη αντίδραση της αγοράς στην εστίαση «δυο ταχυτήτων»

Μουδιασμένες είναι οι πρώτες αντιδράσεις των εκπροσώπων της εστίασης απέναντι στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη διαβαθμισμένη κάλυψη εσωτερικών χώρων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον διαχωρισμό τους σε αυτές που θα δέχονται μόνο εμβολιασμένους ή όσους έχουν νοσήσει και σε μικτούς χώρους, όπου η είσοδος σε μη εμβολιασμένους θα επιτρέπεται με αρνητικό τεστ.

«Καλά κάνουν και βγάζουν αποφάσεις. Ας έρθουν μια μέρα να δουν πώς λειτουργεί ένα μαγαζί και να το ξανασκεφτούν», ήταν η πρώτη αντίδραση του γενικού γραμματέα της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Επιτροπίδη, μετά τις ανακοινώσεις των υπουργών Επικρατείας και Ανάπτυξης.

«Σε μια περίοδο που κάνουμε περικοπές λόγω μειωμένης κίνησης, μας αναγκάζουν να απασχολούμε έναν άνθρωπο σε κάθε βάρδια για να κάθεται στην είσοδο και να ελέγχει τα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή τα τεστ εμβολιασμού», σχολίασε και πρόσθεσε πως οι καταστηματάρχες καλούνται για μια ακόμη φορά να κάνουν διαχωρισμό και να διώχνουν πελάτες. «Το ζήσαμε στα τέλη του 2018 και στις αρχές του 2019 με τον αντικαπνιστικό νόμο. Δεν θέλουμε να διώχνουμε κόσμο και δεν είναι αυτός ο ρόλος μας», τόνισε.

Ο κ. Μιχάλης Επιτροπίδης, γ,γ. Ενωσης Εστιατόρων Θεσσαλονίκης

Ήδη από το μεσημέρι της Τρίτης η Ένωση Εστιατόρων και Καφέ Μπαρ ξεκίνησε μια σφυγμομέτρηση, μέσω εφαρμογής επικοινωνίας για κινητά τηλέφωνα, με στόχο να διαπιστώσει τις προθέσεις των περίπου 2.000 επιχειρήσεων – μελών της. Δηλαδή πόσοι εξ αυτών στρέφονται προς την επιλογή να δέχονται αμιγώς εμβολιασμένους και πόσοι το μικτό σύστημα. «Εκτιμώ πως η μεγάλη πλειοψηφία θα επιλέξει να δέχεται και μη εμβολιασμένους, παρόλο που προβλέπεται περιορισμένη πληρότητα στο 50%, έναντι 85% των αμιγώς εμβολιασμένων. Αν η εμβολιαστική κάλυψη ήταν στο 70% ή και παραπάνω, τα πράγματα είναι αλλιώς. Με τα σημερινά ποσοστά οι περισσότεροι είναι ανεμβολίαστοι», επεσήμανε ο κ.Επιτροπίδης. Ένας επιπλέον λόγος είναι πως σε περίπτωση επιλογής της λύσης των αμιγώς εμβολιασμένων θα πρέπει οι καταστηματάρχες να επιβάλλουν τον εμβολιασμό και του συνόλου του προσωπικού τους ή να απολύσουν τους ανεμβολίαστους.

Προβληματισμός σε τουριστικές περιοχές

Μεγαλύτερος είναι ο προβληματισμός των επαγγελματιών στις τουριστικές περιοχές, όπου η εφαρμογή των ελέγχων γίνεται δυσκολότερη.

Στη Χαλκιδική, που «πρασίνισε» πριν από λίγες μέρες στον επιδημιολογικό χάρτη και επιχειρεί να κάνει βήματα μπροστά σε σχέση με την περσινή πολύ δύσκολη σεζόν, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Κουφίδης, εντοπίζει μια σειρά από θολά σημεία στα μέτρα που ανακοινώθηκαν και διατυπώνει την ελπίδα πως τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν σαφείς διευκρινήσεις που θα ξεκαθαρίζουν τις ασάφειες, μέχρι την έναρξη εφαρμογής του διαχωρισμού των επιχειρήσεων, στις 15 Ιουλίου.

«Πάνω από όλα η υγεία, και των πελατών και των ιδιοκτητών και των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις. Πρέπει όμως οι όποιες αποφάσεις να λαμβάνονται με τρόπο που να μη δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα, αλλιώς γίνονται μπούμερανγκ και λειτουργούν αντίστροφα. Είμαστε σε μια περίοδο με κρατήσεις όχι last minute, αλλά last second και οποιαδήποτε δυσλειτουργία μπορεί να κάνει ζημιά», παρατήρησε ο κ.Κουφίδης και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα ζητήματα, που χρήζουν διευκρίνισης: «Σε τουριστικές περιοχές σαν τη δική μας, όπου έρχονται επισκέπτες από διάφορες χώρες του κόσμου και όχι μόνο από την Ε.Ε., θα υπάρξουν ζητήματα στον έλεγχο των πιστοποιητικών που θα εμφανίσουν, καθώς κάθε χώρα έχει τα δικά της συστήματα. Ο καταστηματάρχης θα μπει σε διαδικασία να επιλέξει αν θα τους διώξει ή αν θα τους δεχτεί, με κίνδυνο να ελεγχθεί και να υποστεί βαριές κυρώσεις αν κάτι δεν πάει καλά με τα πιστοποιητικά», ανέφερε και πρόσθεσε: «αλλά και για τους Έλληνες, σκεφτείτε πως φτάνει μια παρέα 10 ατόμων, από τους οποίους οι 9 έχουν πιστοποιητικό και ο 10ος το ξέχασε. Τι θα πει; Εσύ δεν μπαίνεις; Και θα πει η παρέα ή όλοι ή κανένας. Κι εδώ ο επιχειρηματίας θα μπει στο δίλημμα αν θα πρέπει να δεχτεί το σύνολο της παρέας και να ρισκάρει την περίπτωση ελέγχου».

Ο κ. Γιάννης Κουφίδης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής

Ανάλογες είναι οι πρώτες αντιδράσεις και στην Πιερία, που δέχεται, επίσης, μεγάλο αριθμό επισκεπτών από την Ελλάδα και τις βαλκανικές χώρες. «Εμείς είμαστε επιχειρηματίες, μάγειρες, σερβιτόροι. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τους χωροφύλακες. Κακώς ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις», ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Κατερίνης, Νίκος Ντούλας, και πρόσθεσε: «Ένας άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται μονίμως στην είσοδο και να κάνει τον αστυνόμο. Αλλιώς δεν γίνεται να λειτουργήσει. Πες πως είναι μια παρέα που έχει ελεγχθεί και περνάει ένας γνωστός, ο οποίος καλείται κι αυτός στο τραπέζι κι εκείνη την ώρα έρχεται ο έλεγχος».

Ο ίδιος, και άλλοι συνάδελφοί του, με τους οποίους έχει μιλήσει, δεν έχουν αποφασίσει ακόμα αν θα επιλέξουν να δέχονται μόνο εμβολιασμένους ή μικτό πελατολόγιο, αλλά κλίνει προς το δεύτερο, καθώς οι μη εμβολιασμένοι είναι ακόμη περισσότεροι. «Εδώ η εστίαση πάει από το κακό στο χειρότερο και ψάχνουμε πελάτες με το κιάλι. Δεν μπορούμε να διώχνουμε κιόλας», σημείωσε.





Ο κ. Νίκος Ντούλας, πρόεδρος του Σωματείου Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων Κατερίνης