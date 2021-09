Ενέργεια: Νέες καθυστερήσεις για τον Μηχανισμό Αποζημίωσης Ισχύος

Στα τέλη του α’ εξαμήνου του 2022, με αισιόδοξες προβλέψεις, τοποθετείται η απόφαση της Κομισιόν για το ελληνικό αίτημα του Μηχανισμού Στρατηγικής Εφεδρείας, ενώ σκεπτικισμός υπάρχει για το εάν και πότε θα εξασφαλιστεί και η εφαρμογή του Μηχανισμού Αποζημίωσης Ισχύος (CRM).

Προχθές, Δευτέρα, έληξε η, πλέον του ενός μηνός, δημόσια διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Market Reform Plan, δηλαδή, τον οδικό χάρτη για τις μεταρρυθμίσεις στην εγχώρια ηλεκτρική αγορά, που αποτελεί το πρώτο προαπαιτούμενο για να μπορέσει να διεκδικήσει η χώρα μας τους δύο μηχανισμούς.

Εκκρεμεί το δεύτερο προαπαιτούμενο, η εκπόνηση από τον ΑΔΜΗΕ και η υποβολή στις Βρυξέλλες της νέας μελέτης επάρκειας ισχύος για την περίοδο 2022-2031, για τις πραγματικές ανάγκες του ενεργειακού συστήματος, βάσει της οποίας θα συνεκτιμηθούν και θα αξιολογηθούν τα ελληνικά αιτήματα.

Η Κομισιόν είχε ζητήσει τον περασμένο Μάιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθεώρηση της πρότασης που είχε υποβληθεί για τον Μηχανισμό Στρατηγικής Εφεδρείας, για να περιλαμβάνει και το Market Reform Plan. Ο μηχανισμός αυτός, στον οποίο δίνει προτεραιότητα το ΥΠΕΝ, έχει να κάνει με την αποζημίωση των λιγνιτικών μονάδων που θα εξυπηρετούν την αυξημένη ζήτηση, έως ότου αντικατασταθούν σταδιακά από νέες μονάδες φυσικού αερίου. Προς αυτήν την κατεύθυνση ενισχυτικός θα είναι ο ρόλος της νέας μελέτης επάρκειας του ΑΔΜΗΕ.

Όμως, για την εκπόνηση της μελέτης αυτής απαιτείται απόφαση της ΡΑΕ για την Αξία της Απώλειας Φορτίου (Value of Lost Load, VOLL), η οποία, επίσης, εκκρεμεί. Για να μπορέσει ο Ρυθμιστής να προχωρήσει στην εκτίμηση του για το VOLL χρειαζόταν σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία συμπεριλήφθηκε τελικά στο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων, που ψηφίσθηκε από τη Βουλή και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 23 Ιουλίου. Με το άρθρο 143 του Ν.4819/2021, η ΡΑΕ ορίστηκε ως αρμόδια αρχή για τον καθορισμό της ενιαίας εκτίμησης του VOLL. Απομένει, συνεπώς, να έρθει προς δημόσια διαβούλευση η πρόταση της Αρχής, όπως έγινε με το, επίσης απαραίτητο για τη μελέτη του ΑΔΜΗΕ, Κόστος Νέας Εισόδου (Cost of New Entry, CONE).

Σύμφωνα με τη διαδικασία, θα πρέπει πρώτα να εγκριθούν από την Κομισιόν το Market Reform Plan και η Μελέτη Επάρκειας του ΑΔΜΗΕ, ώστε στη συνέχεια το ΥΠΕΝ να υποβάλει τη νέα πρόταση του για τον Μηχανισμό Στρατηγικής Εφεδρείας και ακολούθως και για τον CRM. Για το Market Reform Plan, η Επιτροπή θα επεξεργαστεί όλα τα σχόλια που υποβλήθηκαν στη δημόσια διαβούλευση, πριν καταλήξει στην τελική γνωμοδότηση της, κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετό χρόνο, με δεδομένη τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών. Εξάλλου, η μελέτη του ΑΔΜΗΕ δεν αναμένεται να είναι έτοιμη πριν από τα τέλη Οκτωβρίου, συνεπώς, θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος και για αυτήν την έγκριση.

Σε κάθε περίπτωση, πηγές της αγοράς που μίλησαν στο Euro2day.gr, εξέφρασαν τη δυσφορία τους για τις καθυστερήσεις που καταγράφονται και για το λόγο αυτό διατύπωσαν τη βεβαιότητα ότι «θα χαθεί σίγουρα το α’ τρίμηνο του 2022», μέχρι να δούμε αν τελικά θα δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για τον Μηχανισμό Στρατηγικής Εφεδρείας. Το πιο πιθανό, πρόσθεσαν, είναι προς τα τέλη του β’ τριμήνου του επόμενου έτους.

Οι ίδιες πηγές εξέφρασαν προβληματισμό και για το χρόνο εξασφάλισης του CRM, ο οποίος θα αντικαταστήσει, εφόσον εγκριθεί, τον Μηχανισμό Στρατηγικής Εφεδρείας.