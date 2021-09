Στη Λάρισα το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου Major Cities of Europe

Με τίτλο “From here to where? Succeed in the post Covid transformation” Ο Δήμος Λαρισαίων και το Δίκτυο Major Cities of Europe, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν τη διοργάνωση του διεθνούς διαδικτυακού συνεδρίου του Δικτύου Major Cities of Europe, που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 13-15 Οκτωβρίου 2021, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της ΚΕΔΕ και του e-Trikala και αποτελεί προπομπό του μεγάλου δια ζώσης συνεδρίου που θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2022 στη Λάρισα.

Το Δίκτυο Major Cities of Europe είναι μια ένωση ευρωπαϊκών – και όχι μόνο - πόλεων και περιφερειών που δεσμεύονται στην καινοτομία των υπηρεσιών των πολιτών, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

Είναι ένας μη κερδοσκοπικός και ανεξάρτητος οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων ανώτατα στελέχη πληροφορικής, διευθυντικοί υπηρεσιακοί παράγοντες έξυπνων πόλεων, επικεφαλής Τμημάτων και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των τοπικών κυβερνήσεων, καθώς και καθηγητές Πανεπιστημίων και στελέχη άλλων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.

Στόχος του δικτύου είναι να μοιράζονται οι διεθνείς εμπειρίες, οι καλές πρακτικές, τα έργα, οι στρατηγικές και οι λύσεις που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των ΟΤΑ, τόσο για τα διοικητικά, όσο και για τα επιχειρησιακά τους καθήκοντα, πάντοτε με γνώμονα τη διευκόλυνση της ζωής των πολιτών.

Σχετικά με το Συνέδριο:

Η βασική δραστηριότητα του Δικτύου Major Cities of Europe είναι το ετήσιο συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, από το 1982, σε μια διαφορετική πόλη.

Τα πιο πρόσφατα ετήσια συνέδρια του Δικτύου MCE φιλοξενήθηκαν από τις πόλεις Βενετία, Λειψία, Ζάγκρεμπ, Φλωρεντία, Αμβούργο, Ζυρίχη, Λιουμπλιάνα, Βιέννη, Πράτο και Βερολίνο. Κάθε χρόνο συμμετέχουν έως και 300 αντιπρόσωποι από την Ευρώπη αλλά και εκτός αυτής.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει τις διαφορετικές προοπτικές και προσεγγίσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού, με έμφαση στις προσδοκίες των πολιτών.

Συγκεκριμένα προετοιμάζονται μεταξύ άλλων οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το μέλλον της ψηφιακής τοπικής αυτοδιοίκησης & ηγεσίας

Αξιοποίηση δεδομένων

Τρόποι παρακίνησης των πολιτών στην υιοθέτηση της τεχνολογίας.

Πληροφορική & αειφόρος ανάπτυξη

Η δεοντολογία στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Διαχείριση κινδύνων, ασφάλεια & ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο

Ψηφιακός μετασχηματισμός και Τουριστική ανάπτυξη

Στο συνέδριο συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές παγκόσμιας φήμης όπως οι Alan R. Shark, Executive Director at Public Technology Institute – USA, Robin Hambleton, Emeritus Professor of City Leadership – University of the West of England, Bristol, UK and Director of Urban Answers, Rossen Naydenov, Officer in ENISA - The European Union Agency for Cybersecurity και πολλοί άλλοι.

Για τη διοργάνωση του Συνεδρίου, αναφέρθηκαν σε συνέντευξη τύπου ο δήμαρχος Λαρισαίων κ. Απ. Καλογιάννης και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός, παρουσία αντιπεριφερειαρχών, αντιδημάρχων και μελών της οργανωτικής επιτροπής, ενώ μεταδόθηκε και μήνυμα του προέδρου του δικτύου Major Cities of Europe κ. Giorgio Prister.

Ο κ. Καλογιάννης στην τοποθέτησή το, αφού υπογράμμισε ότι το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο αποτελεί προπομπό του μεγάλου, δια ζώσης, συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο στην Λάρισα, συμπλήρωσε πως για το Δήμο Λαρισαίων αποτελεί ακόμα μια δράση εξωστρέφειας και προβολής της πόλης, ως μιας σύγχρονης πόλης που επενδύει στην γνώση και στο ανθρώπινο δυναμικό, ως μια ανοικτής πόλης, ως μιας πόλης που μαθαίνει. Σημειώνεται πως τα πρόσφατα ετήσια συνέδρια του δικτύου MCE φιλοξενήθηκαν στις πόλεις Βενετία, Λειψία, Ζάγκρεμπ, Φλωρεντία, Αμβούργο, Ζυρίχη, Λιουμπλιάνα, Βιέννη, Πράτο και Βερολίνο

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, το φετινό συνέδριο αναμένεται να το παρακολουθήσουν περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες κυρίως αιρετοί, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι και Γενικοί Γραμματείς, καθώς και στελέχη ΟΤΑ που εμπλέκονται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη, εκπρόσωποι επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν καινοτόμες προτάσεις που οδηγούν σε λύσεις smart cities, εκπρόσωποι ακαδημαϊκών και άλλων ερευνητικών φορέων που εμπλέκονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με την έρευνα και ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων και όσοι ενδιαφέρονται γενικά για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων.

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κ. Αγοραστός, υποστήριξε ότι η χώρα, η Ευρώπη και ο όλος ο κόσμος ζουν μια διαφορετική εποχή κατά την οποία με τις κατάλληλες ενέργειες και διαδικασίες μπορούμε να ανταποκριθούμε θετικά στις προκλήσεις της μετα covid εποχής και να κερδίσουμε το στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το Συνέδριο που διοργανώνεται, τόνισε ο κ. Αγοραστός, βάζει τη Λάρισα και τη Θεσσαλία μπροστά στις εξελίξεις για την αναζήτηση και τη συζήτηση για τις καλές πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στο μήνυμά του ο πρόεδρος του Δικτύου Major cities of Europe και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Giorgio Prister , ο οποίος αφού εξέφρασε την ικανοποίηση του για την αποτελεσματική συνεργασία με το Δήμο Λαρισαίων αναφέρθηκε στη χρονική περίοδο διεξαγωγής και τους λόγους που προτρέπουν στη διεξαγωγή του:

«Γιατί είναι αυτή η σωστή περίοδος για να πραγματοποιηθεί αυτός ο μετασχηματισμός?

Η απάντηση είναι απλή, μια και ακόμη και αν είχαμε προβλήματα στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του μετασχηματισμού στο παρελθόν, έχουμε μία μοναδική ευκαιρία, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Next Generation EU plan and funding, που θα βοηθήσει πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Θα ήταν κρίμα να μην το εκμεταλλευτούμε ως Δήμοι και γενικότερα Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τολμώ να πω ότι χωρίς ένα πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό δεν υπάρχει τρόπος να επεξεργαστούμε και να αξιοποιήσουμε όλα τα δεδομένα που αποκτούμε και να σχεδιάσουμε νέες υπηρεσίες ή να αναμορφώσουμε τις υπάρχουσες.

Χωρίς τον «πράσινο» μετασχηματισμό τα «πράσινα» projects θα είναι πολύ περιορισμένα, όπως και η επίδραση τους. Το να υπάρχει ένα ευρύ και αποτελεσματικό πρόγραμμα σχετικά με «πράσινες» και βιώσιμες πόλεις είναι κύρια προτεραιότητα μας.

Αλλά τι γίνεται με τις δεξιότητες; Έχουμε τις σωστές; Χρειαζόμαστε κι άλλες; Χρειαζόμαστε εξ ολοκλήρου νέες και διαφορετικές; Αυτό είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε.

Όπως επίσης και τι γίνεται με την ηγεσία; Απαιτείται νέα προσέγγιση και στυλ που να εμπλέκει πολίτες και στελέχη και να παρακινεί σε αποτελεσματική ομαδική δουλειά για καλύτερα αποτελέσματα; Εμείς το πιστεύουμε και θα υπάρξει συζήτηση για το ζήτημα αυτό.

Τι γίνεται με την ιδιοκτησία δεδομένων, με την προστασία τους και γενικά με την ψηφιακή ηθική; Είμαστε βέβαιοι για την κυβερνοασφάλεια μας; Η εμπειρία μας, μετά από μια σειρά από εβδομαδιαία meetings και ανταλλαγής απόψεων, μας δείχνει ότι δεν είμαστε τόσο βέβαιοι, αλλά δουλεύοντας ομαδικά στη διαχείριση τέτοιων απειλών, είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να τις αντιμετωπίσουμε. Θα συζητηθεί εκτενώς και αυτό.

Σας προσκαλώ να συναντηθούμε online από τις 13 έως τις 15 Οκτώβρη και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τον επόμενο χρόνο, το Μάιο του 2022, που το συνέδριο μας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στη Λάρισα πάλι με τη συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων, θα μας δοθεί η ευκαιρία να μοιραστούμε ακόμα περισσότερες εμπειρίες και να αναλύσουμε ακόμα περισσότερο τα θέματα που θα παρουσιάσουμε αυτή τη χρονιά.»

Τέλος, σημειώνεται πως ειδικά φέτος το συνέδριο έχει ενταχθεί στις παράλληλες εκδηλώσεις της BEYOND 4.0 της πρώτης διεθνούς έκθεση για τη Βιομηχανία 4.0 στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη 14 – 16 Οκτωβρίου.

Παρόντες στην συνέντευξη τύπου ήταν ο αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Λιούπας, οι αντιδήμαρχοι Γ. Σούλτης και Ντ. Διαμάντος, στελέχη του Γραφείου Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου Λαρισαίων και της Alpha Marketing που έχει αναλάβει τη διοργάνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.majorcities.eu/ .