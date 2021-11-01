Η νέα διοίκηση της ΟΜΥΛΕ, πρόεδρος ο Απ. Ντάλλας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας.

Η νέα διοίκηση της ΟΜΥΛΕ, πρόεδρος ο Απ. Ντάλλας

Δημοσιεύθηκε: 1 Νοεμβρίου 2021 - 13:27

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜ.Υ.Λ.Ε), που εκλέχτηκε από το 17ο Συνέδριο της, κατά την συνεδρίασή του στις 1/11/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού.

H νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ ΦΑΝΗ

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ: ΤΣΑΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΛΕΣΧΩΝ: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ:

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

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