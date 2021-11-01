Η νέα διοίκηση της ΟΜΥΛΕ, πρόεδρος ο Απ. Ντάλλας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜ.Υ.Λ.Ε), που εκλέχτηκε από το 17ο Συνέδριο της, κατά την συνεδρίασή του στις 1/11/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού.
H νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΑΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ ΦΑΝΗ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ: ΤΣΑΡΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΛΕΣΧΩΝ: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ:
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ