Πώς μπήκαν οι εταιρείες φυσικού αερίου στο κάδρο των «υπερκερδών»

Με τις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρισμού να έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα, λόγω των αναταράξεων από τις περικοπές του ρωσικού φυσικού αερίου, η κυβέρνηση αποπειράται να αυξήσει με κάθε τρόπο την μπάνκα των επιδοτήσεων, επεκτείνοντας τη φορολόγηση κερδών και στις εταιρίες προμήθειας φυσικού αερίου.

Εστιάζοντας πλέον σε όσο το δυνατόν γενναιόδωρη επιδοματική πολιτική φαίνεται να ρίχνει το βάρος της στην προσπάθεια άμβλυνσης της κοινωνικής έκρηξης για τα φουσκωμένα τιμολόγια ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, με την εκλογολογία να φουντώνει.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εφαρμογή πλαφόν στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού από τον επόμενο μήνα, ύστερα από την τελική έγκριση που έδωσε η Κομισιόν, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση «βρίσκει απέναντι της» τους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς.

Χθες το μεσημέρι η ΡΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα συμπληρωματικό ενημερωτικό σημείωμα για τα οικονομικά αποτελέσματα και των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Η μεν λιανική του ηλεκτρισμού εμφανίζεται με ζημίες, η δε προμήθεια φυσικού αερίου με κέρδη. Ακολούθησε η ανακοίνωση, το απόγευμα, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία θα φορολογηθούν με συντελεστή 90% και τα κέρδη του 2021 των προμηθευτών φυσικού αερίου, με τα έσοδα να προορίζονται για το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ), μέσω του οποίου παρέχονται οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου.

Η φορολόγηση του εταιριών αερίου δεν ήταν στα αρχικά σχέδια της κυβέρνησης, αφορούσαν μόνον στους ηλεκτροπαραγωγούς. Για το λόγο αυτό θα απαιτηθεί νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ, που θα κατατεθεί στη Βουλή.

Η ΡΑΕ εκτιμά στο ενημερωτικό σημείωμα της ότι στη λιανική αγορά φυσικού αερίου υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των εταιριών ως προς το περιθώριο κέρδους, συνεπώς, δεν είναι εύκολο να βγουν συμπεράσματα. Θετικό περιθώριο κέρδους εμφανίζουν οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη χονδρεμπορική αγορά, ήτοι, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η Προμηθέας Gas και η Motor Oil, με την τελευταία να προμηθεύει κυρίως το διυλιστήριο του ομίλου.

Πιο, συγκεκριμένα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, βελτίωσε το περιθώριο κέρδους της από 7% το 2019 σε 24% το 2021. Ωστόσο, όπως ενημέρωσε η εταιρία, στα έσοδα του προηγούμενου οικονομικού έτους περιλαμβάνονται 83.236.209 ευρώ από την διαιτησία που κέρδισε από την Botas. Στην τουρκική εταιρία κατέβαλε φέτος η ΔΕΠΑ 50.530.727 δολ. για χρεώσεις take or pay του 2021. Εκκρεμεί η πληρωμή του take or pay για το 2020 στην Gazprom, που υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κώστας Ξιφαράς σε χθεσινές δηλώσεις του εξέφρασε τη συμφωνία του για τη φορολόγηση που ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΝ. «Η έκτακτη εισφορά στα κέρδη της εταιρίας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την ελληνική κυβέρνηση για να συνεχίσει να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά δεν μπορεί παρά να μας ικανοποιεί. Αναμένουμε από το υπουργείο τον συγκεκριμένο μηχανισμό, καθώς και την αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε συντεταγμένα να υπολογιστεί η συνεισφορά της εταιρείας μας στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης για την στήριξη των καταναλωτών».

Δεν έχουν, όμως, την ίδια άποψη οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί, που έχουν εκφραστεί ως τώρα, είτε δημόσια, είτε ανεπίσημα, με ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις για τον τρόπο που επιχειρεί να επιβάλει η κυβέρνηση το συγκεκριμένο μέτρο.

Πλαφόν και αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις των ηλεκτροπαραγωγών δεν σταματούν στη φορολόγηση των κερδών. Χθες, ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Ηλεκτροπαραγωγών (ΕΣΑΗ) Ντίνος Μπενρουμπή, μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο πλαίσιο της ακρόασης των φορέων της αγοράς για το σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ, ήταν κατηγορηματικός. Δεν συμφωνούμε με το άρθρο 122, είπε (σ.σ. αναφέρεται γενικόλογα στην εφαρμογή του μηχανισμού αποζημίωσης των παραγωγών στη χονδρεμπορική αγορά). Γιατί μεταβάλει ριζικά, πρόσθεσε, τη δομή και λειτουργία της χονδρικής αγοράς ηλεκτρισμού, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση ή συζήτηση με τους συμμετέχοντες, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του ΕΣΑΗ.

Ο κ. Μπενρουμπή προειδοποίησε ότι απειλείται η βιωσιμότητα των εταιριών-μελών του Συνδέσμου, καθώς ο νέος μηχανισμός έρχεται σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπες με διογκούμενα χρέη καταναλωτών και αυξημένες τιμές προμήθειας φυσικού αερίου. Η παρέμβαση αυτή, επισήμανε, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Και κατέληξε: «Εφιστούμε την προσοχή στην πολιτεία, στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και ίσως και στη ΡΑΕ, δεδομένων των περιορισμένων αρμοδιοτήτων που έχει επί του θέματος, ότι οι εκκαθαρίσεις της αγοράς θα πρέπει να γίνονται με πολύ προσεκτικό τρόπο, ώστε να μπορούν να σεβαστούν τις ειδικού τύπου εντολές, γιατί αν δεν γίνεται σωστά τότε κινδυνεύουμε να πάμε στο να μην μπορούν τεχνικά να λειτουργήσουν οι μονάδες των εταιρειών-μελών μας, ζώντας το φαινόμενο της Αυστραλίας».

Επιστρέφουν τα limit up;

Από την προηγούμενη Δευτέρα η μεσοσταθμική τιμή ρεύματος στην Αγορά Επόμενης Ημέρας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας άρχισε να παίρνει τα επάνω της. Από 241,71 ευρώ τη μεγαβατώρα που ήταν στις 20 Ιουνίου, σήμερα, Τετάρτη, σκαρφάλωσε στα 312,67 ευρώ τη μεγαβατώρα, σημειώνοντας μέσα σε δύο ημέρες αθροιστική αύξηση 28%. Και φτάνει εντός της ημέρας στην ανώτατη τιμή των 433 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Με την αβεβαιότητα που προέκυψε στην Ευρώπη για τις παραδόσεις του ρωσικού φυσικού αερίου και τη δυνατότητα εξασφάλισης ικανών αποθεμάτων, η τιμή του φυσικού αερίου εκτοξεύεται, επαναφέροντας τον εφιάλτη των διακυμάνσεων στις χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και τη συνακόλουθη επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

*Το συμπληρωματικό Ενημερωτικό σημείωμα της ΡΑΕ, δημοσιεύται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".