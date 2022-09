Με υψηλή πληρότητα έκανε πρεμιέρα το W Costa Navarino

Με υψηλή πληρότητα, που διαμορφώνεται γύρω στο 85%, και ισχυρή ζήτηση μέχρι και τον Οκτώβριο έκανε το ντεμπούτο του το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου το W Costa Navarino, το πρώτο ξενοδοχείο των W Hotels στην Ελλάδα, μέλους του χαρτοφυλακίου Marriott Bonvoy, στο Navarino Waterfront, τη νέα περιοχή ανάπτυξης της Costa Navarino στη Μεσσηνία.

Το W Costa Navarino, το οποίο έχει δυναμικότητα 246 δωματίων και έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον Αμερικανών, Βορειοευρωπαίων, Ισραηλινών, καθώς και Ελλήνων ταξιδιωτών, σηματοδοτεί την είσοδο των W Hotels Worldwide στη χώρα μας, ενισχύοντας παράλληλα το αποτύπωμα της Marriott στον ελληνικό τουριστικό χάρτη.

Πρόκειται για το τρίτο ξενοδοχείο που λειτουργεί στο πλαίσιο ανάπτυξης της Costa Navarino, με το σύμβολο-τοτέμ W, που χαρακτηρίζει την είσοδο κάθε ξενοδοχείου W ανά τον κόσμο, να έχει δημιουργηθεί από σκαριά παλιών ψαροκάικων, αποτίνοντας φόρο τιμής στην ελληνική ναυτοσύνη.

Η επόμενη άφιξη στην Costa Navarino την προσεχή άνοιξη αφορά το τέταρτο ξενοδοχείο του πολυτελούς συγκροτήματος, το Mandarin Oriental, το οποίο δημιουργείται στην περιοχή Navarino Bay και θα είναι η πρώτη μονάδα που θα φέρει το συγκεκριμένο brand στην Ελλάδα. Δίπλα στο νέο παραθαλάσσιο υπερπολυτελές resort, που θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα, αναπτύσσεται η Navarino Agora, μια ανοικτή αγορά με επιλεγμένα καταστήματα, street food, υπαίθριο σινεμά και πολλές δραστηριότητες. Η Agora που συνδέει τις δύο περιοχές, Navarino Waterfront και Navarino Bay, θα λειτουργήσει επίσης την προσεχή άνοιξη και αναμένεται να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία του επισκέπτη με μια πληθώρα νέων εμπειριών.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το Navarino Hills, όπου τον Φεβρουάριο του 2022 τα δύο νέα γήπεδα γκολφ 18 οπών υποδέχθηκαν τους πρώτους λάτρεις του ευγενούς αθλήματος, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της Costa Navarino ως ενός από τους νεότερους προορισμούς γκολφ στην Ευρώπη. Στη συγκεκριμένη περιοχή, με βάση τον σχεδιασμό της ΤΕΜΕΣ, επικεφαλής της οποίας είναι ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, αναμένεται να αναπτυχθούν σε επόμενο στάδιο ξενοδοχειακές υποδομές, καθώς και κατοικίες.

Η επόμενη φάση επενδύσεων στην Costa Navarino αφορά το Navarino Blue, στην περιοχή του Ριζόμυλου, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας. Η περιοχή είναι ήδη οριοθετημένη ως τμήμα της ΠΟΤΑ (Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης) Μεσσηνίας και στόχος είναι να αναπτυχθούν θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας.

Επενδύσεις 1,2 δισ. ευρώ

Ισχυρή ζήτηση καταγράφεται και για τα άλλα δύο ξενοδοχειακά συγκροτήματα που λειτουργούν στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή ανάπτυξης της Costa Navarino, το The Westin Resort και το The Romanos, a Luxury Collection Resort. Σύμφωνα δε με τις πληροφορίες, ο συγκρίσιμος τζίρος της Costa Navarino για το 2022 εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένος κατά 30% σε σχέση με το 2019, έτος-ρεκόρ για τα μεγέθη του ελληνικού τουρισμού, με το ύψος των επενδύσεων της ΤΕΜΕΣ για τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί και έχουν δρομολογηθεί μέχρι σήμερα -συμπεριλαμβανομένων του W, του Mandarin Oriental και της Navarino Agora- να διαμορφώνεται στα 850 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση ανάπτυξης και των πέντε περιοχών στην Costa Navarino (Navarino Dunes, Navarino Waterfront, Navarino Bay, Navarino Hills, Navarino Blue), το σύνολο των επενδύσεων αναμένεται να ανέλθει σε 1,2 δισ. ευρώ.

Νέα οικιστικά προϊόντα

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δώσει η ΤΕΜΕΣ, στο πλαίσιο ανάπτυξης της Costa Navarino, και στο οικιστικό portfolio του project. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι οι κατοικίες Costa Navarino Residences έχουν πλέον εδραιωθεί ως μία από τις πιο ολοκληρωμένες, ποιοτικές και παράλληλα ελκυστικές οικιστικές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα στο προσεχές διάστημα, προκειμένου να αντεπεξέλθει στη μεγάλη ζήτηση που καταγράφεται, η εταιρεία αναμένεται να παρουσιάσει νέα προϊόντα.

Ηδη, για τις βίλες καταγράφεται ισχυρό και διαρκές ενδιαφέρον από ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη και φυσικά από την Ελλάδα. Τα δύο τελευταία χρόνια, δε, διαπιστώνεται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αξιοσημείωτη αύξηση από αγοραστές που προέρχονται από την Ελβετία και τη Μεγάλη Βρετανία. Ενδεικτικό της ισχυρής ανταπόκρισης είναι το γεγονός ότι συνολικά έχει πωληθεί πάνω από το 70% των κατοικιών.

Όλες οι βίλες έχουν ιδιωτική πισίνα και αναπτύσσονται σε μεγάλα οικόπεδα, σε 3 διαφορετικές γειτονιές εντός του Navarino Dunes, οι οποίες ονομάζονται Sea Dunes, Olive Grove και Rolling Greens. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι ακόμη και όταν αναπτυχθούν όλες οι βίλες εντός του Navarino Dunes (με συνολική έκταση 1.300 στρέμματα), η κάλυψη δεν θα ξεπεράσει το 10% της έκτασης, διασφαλίζοντας ότι το 90% παραμένει ακάλυπτο, με κύρια χρήση το φυσικό ή το οργανωμένο πράσινο.

Οι βίλες στη γειτονιά Sea Dunes βρίσκονται λίγα μόλις μέτρα από την παραλία σε οικόπεδα που ξεκινούν από 1.550 τ.μ. και έχουν 5-7 υπνοδωμάτια. Οι βίλες στη γειτονιά Olive Grove έχουν πανοραμική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στο γήπεδο The Dunes Gourse και στους ελαιώνες, αναπτύσσονται σε οικόπεδα που ξεκινούν από 1.350 τ.μ. και διαθέτουν 4-6 υπνοδωμάτια. Οι βίλες στις 2 αυτές γειτονιές είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν ιδιωτικότητα, προσφέρονται από σχεδίου και παρέχουν στους ιδιοκτήτες τους πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

Αντίστοιχα, οι βίλες στη γειτονιά Rolling Greens κυμαίνονται από 235 τ.μ. έως 295 τ.μ., έχουν 3 ή 4 υπνοδωμάτια, σε οικόπεδα επιφάνειας από 700 τ.μ. έως 1.300 τ.μ. Οι κατοικίες αυτές σε αντίθεση με τις βίλες στις γειτονιές Sea Dunes και Olive Grove, αναπτύσσονται όλες μαζί από την εταιρεία και παραδίδονται «με το κλειδί στο χέρι» (turn-key). Διαθέτουν, μάλιστα, και το πλεονέκτημα ότι μπορούν να διατεθούν για βραχυχρόνια ενοικίαση με ειδικούς όρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα. Η δημιουργία των εν λόγω κατοικιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με παράδοση από το 1o τρίμηνο του 2023.

Η τρίτη μέχρι στιγμής οικιστική πρόταση της ΤΕΜΕΣ αφορά τα branded διαμερίσματα, The Residences at The Westin Resort Costa Navarino. Πρόκειται για μια πρόταση που συνδυάζει ιδανικά τη χρήση με την επένδυση, καθώς οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι ίδιοι το διαμέρισμα για έως 8 εβδομάδες σε ετήσια βάση, εκτός της υψηλής περιόδου, και για το υπόλοιπο διάστημα λαμβάνουν ένα ετήσιο εισόδημα μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα αξιοποίησης των διαμερισμάτων, το οποίο ουσιαστικά επανεντάσσει τα διαμερίσματα στο ξενοδοχειακό δυναμικό. Μέχρι στιγμής, έχει πωληθεί πάνω από το 85% των συγκεκριμένων διαμερισμάτων.