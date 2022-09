Ανάπτυξη 7,7% για την ελληνική οικονομία το 2ο τρίμηνο

Με ισχυρό ρυθμό κινήθηκε και το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς η ελληνική οικονομία, καθώς η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει άνοδο 7,7% σε ετήσια βάση και 1,2% σε τριμηνιαία.

Η στατιστική αρχή ανακοίνωσε και αναθεωρήσεις για τα προηγούμενα τρίμηνα. Με βάση αυτά τα στοιχεία, το ΑΕΠ στο πρώτο εξάμηνο ανέβηκε κατά 7,8%.

Με βάση τις αναθεωρήσεις, το πρώτο τρίμηνο, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν κινήθηκε με ρυθμό επέκτασης 8% σε ετήσια βάση και 2,9% σε τριμηνιαία.

Ενα σημείο πάντως που προκαλεί μια ανησυχία είναι ότι ο τριμηνιαίος ρυθμός ανάπτυξης περιορίστηκε στο διάστημα Απριλίου-Ιουνίου στο 1,2% έναντι 2,9%.

Greece's GDP surges 7.7% yoy in second quarter, yet again confounding expectations. We will continue to work to improve our citizens living standards, particularly those at the lower end. My vision remains a Greece prosperous for all.