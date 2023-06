Το ετήσιο συνέδριο «EBAN» στήριξαν CapsuleT και Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Τις εργασίες του EBAN Annual Congress 2023, με τίτλο “Shaping the Future with Every Investment”, το οποίο διοργανώθηκε φέτος στην Θεσσαλονίκη από τις 24 έως και τις 26 Μαΐου παράλληλα με την έκθεση τεχνολογίας Beyond, υποστήριξαν για πρώτη φορά ο CapsuleT και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Σε σχετική ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι το ετήσιο συνέδριο του European Business Angels Network (EBAN), αποτελεί ένα συνέδριο αφιερωμένο στις επενδύσεις και τις startups.

Υπογραμμίζεται ότι 3 startups - νικήτριες ομάδες του CapsuleT Travel & Hospitality Accelerator - οι Campsaround, Kleesto & Tourmie κέρδισαν το «χρυσό» εισιτήριο να παρουσιάσουν επί σκηνής την εταιρία τους κατά τη διάρκεια του live pitching session for investors, ενώ παράλληλα ο επιταχυντής εξασφάλισε τη συμμετοχή 5 ομάδων του, τις Cellarhopping, Hotellisense, Orbito.travel, Unlimited Adrenaline & Vivestia, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου και κυρίως να συνομιλήσουν με επενδυτές-συνέδρους από όλη την Ευρώπη.

Κατά την έναρξη του συνεδρίου, ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κος Αλέξανδρος Βασιλικός, (φωτ.) απηύθυνε χαιρετισμό αναφέροντας την σημαντικότητα να στηριχθεί το ελληνικό travel tech οικοσύστημα από δράσεις όπως και αυτή, καθώς επίσης και την δέσμευση να συνεχιστούν ανάλογες δράσεις υποστήριξης και προώθησης της εξωστρέφειας των startups που συμμετέχουν στα προγράμματα του επιταχυντή μέσα από συμμετοχές του επιταχυντή σε διεθνής τουριστικές εκθέσεις, συνέδρια αλλά και εκδηλώσεις της Hotrec.

Παράλληλα η Διευθύντρια του επιταχυντή, κα Κατερίνα Σαριδάκη, συμμετείχε στο πάνελ με τίτλο “Building Gender Inclusive Investor Networks” και αναφέρθηκε στη σημασία να στηριχθούν τόσο οι Ελληνίδες ιδρύτριες νεοφυών επιχειρήσεων όσο και να αναπτυχθεί ένα δυναμικό δίκτυο γυναικών αγγέλων επενδυτών στο πλαίσιο ειδικά σχεδιασμένων “forum” συνεργασίας, ενημέρωσης αλλά και εκπαίδευσης σε θέματα angel investment & startup gender inclusion.

Εν κατακλείδι το συνέδριο αποτέλεσε μια ευκαιρία για τις startup ομάδες του επιταχυντή CapsuleT και του ελληνικού travel tech οικοσυστήματος για ουσιαστικές συναντήσεις με συνέδρους και εκπροσώπους του EBAN, του HeBAN (το ελληνικό παράρτημα EBAN στην χώρα μας), καθώς και άλλους Έλληνες επενδυτές από τα VC funds που συμμετείχαν και λοιπούς ενδιαφερόμενους για το tech οικοσύστημα.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο προγράμματος του συνεδρίου θα βρείτε στο https://ebancongress.com/