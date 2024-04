Europol: Πλυντήριο για ξέπλυμα χρήματος το real estate

Η Europol έδωσε στην δημοσιότητα την χαρτογράφηση των 821 «πλέον απειλητικών» εγκληματικών δικτύων της ευρωπαϊκής ηπείρου, προχωρώντας σε περιγραφή της εσωτερικής λειτουργίας των συμμοριών με δραστηριότητες που ξεκινούν από το εμπόριο ναρκωτικών και φθάνουν στην εμπορία ανθρώπων.

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, με έδρα την Χάγη, δημοσίευσε έκθεση η οποία, για πρώτη φορά, «αναλύει σε βάθος» τις επιχειρήσεις των χειρότερων εγκληματικών δικτύων στην Ευρώπη.

Στην έκθεση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην «στρατηγική που χρησιμοποιούν τα εγκληματικά δίκτυα για να διεισδύσουν στον κόσμο των νόμιμων υπηρεσιών, ως μέσου για να διαπράττουν εγκλήματα, χρησιμοποιώντας τα ως βιτρίνα για να καλύπτουν εγκλήματα και ως όχημα για να ξεπλένουν τα έσοδα από τις εγκληματικές πράξεις».

📍Europol's Executive Director De Bolle, together with @YlvaJohansson @dreynders @AnneliesVl & @PaulVanTigchelt presented the main findings from our new analysis on 821 most threatening criminal networks today during @EU2024BE.



Press release & report⤵️https://t.co/GJPvAjNDUT pic.twitter.com/5Q27slAdsH