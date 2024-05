Τι κοινά έχουν Ελλάδα και Αίγυπτος στην αποθήκευση CO2

Τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας επισκέφθηκε χθες αντιπροσωπεία εταιριών στο πλαίσιο εκδηλώσεων του East Mediterranean Gas Forum (EMGF), που πραγματοποιούνται στην Αθήνα.

Στο East Mediterranean Gas Forum, συμμετέχουν 8 χώρες της ανατολικής Μεσογείου ανάμεσα τους και η χώρα μας. Το συγκεκριμένο φόρουμ δημιουργήθηκε ως ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στην αγορά φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018 στην Κρήτη, οι ηγέτες της Αιγύπτου, της Κύπρου και της Ελλάδας δήλωσαν τις προθέσεις τους να ιδρύσουν το Φόρουμ. Τον Ιανουάριο του 2019, οι Υπουργοί Ενέργειας της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Ιταλίας, της Παλαιστίνης και της Ιορδανίας συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά στο Κάιρο για να συζητήσουν τη δομή του EMGF και να συμφωνήσουν στους κύριους στόχους του.

Η ανάγκη συνεργασιών αλλά και η εκτίμηση πως η Ελλάδα μέσω του Κάθετου Διαδρόμου μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή, είναι και ο λόγος του έντονου ενδιαφέροντος. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες χθες στην επίσκεψη στη Ρεβυθούσα εκφράστηκε το μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με το στόχο του Capture of CO2 for storage. Μάλιστα, το ενδιαφέρον υπάρχει από την Αίγυπτο, η οποία έχει κοιτάσματα σαν του Πρίνου, που θα μπορούσαν να αναλάβουν το ρόλο της δέσμευσης και αποθήκευσης CO2. Από την άλλη, υπάρχει ενδιαφέρον και από εταιρίες – παραγωγούς πετρελαίου, οι οποίες βλέπουν το Capture of CO2 for storage, ως μέρος της λύσης.

Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του Euro2day.gr, μέσα στο καλοκαίρι θα πρέπει το υπουργείο Ενέργειας να καταλήξει σε ένα σχήμα στήριξης των έργων αποθήκευσης CO2. Ήδη υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ και ο ΔΕΣΦΑ, μέσω του έργου «Apollo CO2» θέλει να δημιουργήσει ένα δίκτυο μεταφοράς CO2.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ενέργειας στόχος, είναι να υπάρξει το regulation των έργων αποθήκευσης CO2 για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Στόχος είναι το de-risking, δηλαδή να μετριαστούν τα ρίσκα σε περιόδους, όπου οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Το εργαλείο, μέσω του οποίου, θα μπορούσε να προωθηθεί αυτή η δράση είναι οι δημοπρασίες CO2. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να υπάρξουν συγκεκριμένα πλαίσια εντός των οποίων θα κινούνται οι επιδοτήσεις, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα καθυστερήσει να γίνει, καθώς όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Ενέργειας θα πρέπει να τελειώσουν αυτές οι λεπτομέρειες το καλοκαίρι.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, στην Αθήνα, εκδήλωση με τη συμμετοχή στελεχών της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα αναλυθούν οι προοπτικές για την ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, ως σημαντικού κόμβου στην προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και της ενεργειακής μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Συνέδριο σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση εδράζεται στους εξής τρεις βασικούς πυλώνες: πρώτον την παραγωγή και μεταφορά υδρογόνου, δεύτερον τη χρήση υποδομών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα και τέλος την εξόρυξη υδρογονανθράκων.