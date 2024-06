Δεκάδες ομιλητές στο 22ο CFO φόρουμ της KPMG

Το 22ο CFO Forum της KPMG στην Ελλάδα επιστρέφει την Τετάρτη 19 Ιουνίου, με κεντρικό μήνυμα “Modern CFO – Strategy, Innovation, Leadership”, καλωσορίζοντας όλα τα Οικονομικά Στελέχη της αγοράς σε μια συναρπαστική ημέρα συζητήσεων, παρουσιάσεων, ανταλλαγής απόψεων και networking. Το συνέδριο θα αναδείξει τη διαρκώς αυξανόμενη και μεταβαλλόμενη σημασία του ρόλου του CFO και θα παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της ανάπτυξης, μέσω της διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων, την αύξηση της παραγωγικότητας και την υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο θα ξεκινήσει με τον χαιρετισμό του Κωστή Χατζηδάκη, Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας και του Μιχάλη Μητσόπουλου, Διευθυντή Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών, ΣΕΒ, ενώ την σκυτάλη θα πάρει ο Matthew Goodwin, Professor of Political Science, University of Kent and Senior Fellow at the Legatum Institute, ο οποίος θα μοιραστεί με το κοινό του συνεδρίου τις αλλαγές και επιπτώσεις που επιφέρουν - τώρα και στο μέλλον - οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Θα ακολουθήσει ο Dirk Berkemeyer, Partner, ESG Assurance and Innovation & Technology Leader, Audit, EMA Region, ΚPMG Germany ο οποίος θα παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις παγκοσμίως σχετικά με το θέμα του CSRD και ESG Assurance και θα απαντήσει σε σημαντικά, για τους CFOs, θέματα όπως ποιος είναι ο κανονισμός ESG της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια είναι τα assurance requirements και πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για αυτά και πολλά άλλα.



Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του συνεδρίου θα έχει η συζήτηση πάνελ με θέμα “ESG & CSRD Reporting. Challenges & Opportunities”. 4 κορυφαία στελέχη μεγάλων οργανισμών – η Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Sustainability & Corporate Responsibility Director, OTE Group, η Κατερίνα Βασιλάκη, CFO & Member of BoD, Πλαίσιο Computers ΑΕΒΕ, η Μαρία Θεοδουλίδου, Group Procurement & Corporate Governance Director & BoD Secretary, EXECO Member, Fοurlis Group of Companies και ο Αλέξανδρος Κατσιάμπουλας, Group Environment, Social & Governance (ESG) Performance Director, Τitan Cement Group, θα μοιραστούν με το κοινό του συνεδρίου τη γνώση και τις εμπειρίες τους σχετικά με το ESG & CSRD Reporting. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Βασίλης Καμινάρης, Partner, Head of Audit, KPMG στην Ελλάδα.

O Τριαντάφυλλος Μπεργελές, Commercial Director της Up Hellas θα παρουσιάσει την Up Expense, την ιδανική λύση για εταιρείες που θέλουν να ελέγχουν τις δαπάνες των εργαζομένων τους μέσω προηγμένης αυτοματοποίησης και εξορθολογισμένων οικονομικών διαδικασιών, ενώ ο Γιώργος Μελίδης, Manager, Financial Lines, Member of Business ExCo, Howden, θα παρουσιάσει με θέμα “Navigating Climate Risk: a challenge in a changing world”, τις ευκαιρίες που συνεπάγεται η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Δύο ακόμα ενδιαφέροντα panel discussions θα ακολουθήσουν στο συνέδριο. Ο Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, Group CFO, PPC και ο Ανδρέας Ξηρόκωστας, Managing Director, SAP για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα θα μοιραστούν με το κοινό του συνεδρίου τη γνώση, τις εμπειρίες, τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Διονύσης Διαμαντόπουλος, Partner, Management Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Στη συνέχεια, ο Κώστας Πετρούτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ALD Automotive, LeasePlan και ο Γιώργος Κουκουμέλης, Chief Financial Officer, Principia – θα συζητήσουν για τον κομβικό ρόλο του CFO, τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από έναν CFO ώστε να μπορέσει να γίνει ο επόμενος CEO σε μια εταιρεία και πολλά άλλα, υπό το συντονισμό της Σοφίας Ανυφαντάκη, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα.

Πολύ ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η συζήτηση του Κωνσταντίνου Δήμου, Partner, Consulting, KPMG στην Ελλάδα με τον Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας με θέμα «Η πορεία της Ελληνικής Οικονομίας τα επόμενα έτη» όπου θα συζητήσουν για την πορεία πολύ κρίσιμων δεικτών, όπως ο δείκτης της ανάπτυξης της ανεργίας και των επενδύσεων, καθώς και της Έφης Αδαμίδου, Partner, Head of Tax & Legal, KPMG στην Ελλάδα με τον Χάρη Θεοχάρη, Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας με θέμα την αξιοποίηση της τεχνολογίας με τη χρήση GenAI στις κρατικές φορολογικές εφαρμογές και διαδικασίες.

Μέσα από την παρουσίασή του με θέμα “EINVOICING: Pioneering Digital Transformation!”, ο Βαγγέλης Χατζηγεωργίου, CEO, IMPACT θα παρουσιάσει τις τάσεις που συνηγορούν σε επικείμενη «καθολική» εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μελλοντικά, στην ελληνική αγορά και διεθνώς, ο Κωνσταντίνος Κουντουργιάννης, Digital Transformation Manager, Navy & Green θα παρουσιάσει το success story ψηφιακού μετασχηματισμού της Navy & Green σε συνεργασία με την Εpsilon Net Group και ο Παναγιώτης Κουρής, CEO, Office Line θα παρουσιάσει με θέμα “CFO 2.0: Navigating the New Era of Tech-Driven Financial Leadership”.

Ο δεύτερος keynote speaker του συνέδριου, Brett StClair, Co-Founder and Chief Connector of Teraflow.ai, σε μια διορατική παρουσίαση, θα απαντήσει σε σημαντικές ερωτήσεις όπως τι επιφυλάσσει το μέλλον με τη χρήση του AI και πώς θα επαναπροσδιορίσει το επιχειρηματικό τοπίο, αλλά και πότε μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτές οι αλλαγές θα υλοποιηθούν, ενώ ο Sebastian Stöckle, Global Head of Audit Innovation & AI, KPMG International θα μιλήσει για το ρόλο του ΑΙ στο Financial Reporting & Auditing.

Θα ακολουθήσει ακόμα ένα πολύ δυνατό panel discussion με θέμα “Transforming the finance function in a complex economic environment” και με τη συμμετοχή 4 κορυφαίων στελεχών. Ο Στράτος Δεσύπρης, COO, Navios Partners, ο Στράτος Θωμαδάκης, CFO, Όμιλος Βιoχάλκο, η Τερέζα Μεσσάρη, CFO/COO, PRODEA Investments, η Μαρία Πεδουλάκη, CFO, Όμιλος SΟFTONE, Γιώργος Ρούσσος, CFO, Κωτσόβολος θα μοιραστούν τις απόψεις τους για το παραπάνω θέμα υπό τον συντονισμό του Χάρη Συρούνη, Partner, Advisory, KPMG στην Ελλάδα.

To συνέδριο θα ολοκληρωθεί με ένα fireside chat με τον Δημήτρη Τανό, Partner, Audit, KPMG στην Ελλάδα και τη Μαρία Ιωαννίδου, Γενική Διευθύντρια και Country Manager, Hellenic Duty Free Shops, οι οποίοι θα συζητήσουν για τις βασικές προκλήσεις που υπάρχουν κατά τη μετάβαση από ρόλο CFO σε CEΟ, το πώς βοήθησε το υπόβαθρό της ως CFO να διαχειριστεί τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ως CEO και άλλα πολλά.

Το Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών αποτελεί τη μοναδική επιχειρηματική εκδήλωση για τον στρατηγικό ρόλο του CFO στην Ελλάδα και γι’ αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς για την κοινότητα με περισσότερους από 250 Οικονομικούς Διευθυντές και υψηλόβαθμα στελέχη οικονομικής διοίκησης να δίνουν το ετήσιο ραντεβού τους στο Συνέδριο αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στο website https://bit.ly/22ndcfoforum ή να επικοινωνήσετε με την Μαριλένα Παππά, Events Coordinator της KPMG, τηλ. 6932365776.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα συνέδρια της KPMG, επισκεφθείτε το https://www.kpmgevents.gr/el/ .