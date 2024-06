Συνέδριο για τη διαχείριση ιδιωτικής περιουσίας διοργάνωσε η CFA

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA (CFA Society Greece) διοργάνωσε συνέδριο Διαχείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας στις 6 Ιουνίου 2024 στο ξενοδοχείο King George. Ας σημειωθεί ότι είναι το μοναδικό συνέδριο με αντικείμενο το private wealth management που διοργανώνεται στην Ελλάδα. Οι σύνεδροι αριθμούσαν άνω των 100 στελεχών από τον Ελληνικό και διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η πρώτη χρονικά προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η κα Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αναφέρθηκε στις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις στα θέματα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων καθώς και στις σχετικές ενέργειες της εποπτεύουσας αρχής ως προς την ελληνική αγορά.

Στην πρώτη συνεδρία με θέμα «Market Outlook» την οποία συντόνισε o κ. Δημήτρης Γκιόκας, CFA, Οικονομικός Διευθυντής στην ναυτιλιακή εταιρεία Athenian Sea Carriers, συμμετείχαν οι κκ. George Juscsak, Executive Director and Senior Sales Executive στην J.P. Morgan Asset Management, Νίκος Μαγγίνας, Επικεφαλής Οικονομολόγος, Senior Director, της Eθνικής Τράπεζας, Bernd Meyer, Chief Investment Strategist & Head of Multi Asset στην Berenberg Wealth and Asset Management, και Πάνος Ρεμούνδος, Διευθυντής Επιχειρησιακής Περιοχής Advisory and Products στην Αlpha Bank. Οι τέσσερίς ομιλητές ανέλυσαν τα δεδομένα τόσο για την πορεία των διεθνών αγορών όσο και της ελληνικής οικονομίας. Με βάση αυτά, εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για το προσεχές μέλλον, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις πολιτικές αναταράξεις.

Κατά την διάρκεια του fireside chat, η κα Βιολέτα Σπυροπούλου, CFA Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών, συζήτησε με τον κ. Θεοφάνη Μυλωνά, Γενικό Διευθυντή, Επικεφαλής Wealth Management της Eurobank, για τα πλεονεκτήματα της ενεργητικής επένδυσης περιουσιακών στοιχείων.

Ο κ. Απόστολος Κρητικόπουλος, Group Chief Technology Office στην Ρrofile Software, παρουσίασε τις επερχόμενες εξελίξεις που θα επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στον τραπεζικό κι επενδυτικό κλάδο παρουσιάζοντας παραδείγματα εφαρμογής της.

H κα Αλεξία Δρακοπούλου, CFA, Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου στην Wealth Financial Services συντόνισε τη δεύτερη συνεδρία με θέμα «Opportunities & Challenges in the Wealth Management Industry», όπου οι ομιλητές, οι κκ. Sara Eojourian, Head of Wealth Management and Executive Director στην Athlos Capital, Λάμπρος Κατσώνης, Διευθυντής Πωλήσεων, Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων στην Εuroxx Χρηματιστηριακή και Γεώργιος Παπαγγελής, CFA, Executive Director, Senior Investment Advisor στην UBS Global Wealth Management, ανέλυσαν κρίσιμα θέματα που επηρεάζουν τον κλάδο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, καθώς και πώς έχει εξελιχθεί ο κλάδος την τελευταία δεκαετία και πώς αναμένεται να κινηθεί στο μέλλον.

Στην τρίτη συνεδρία, «Managing Alternative Investments and Illiquid Assets», ο συντονιστής, κ. Πέτρος Καλλιγάς, CFA, Senior Analyst στην εταιρεία διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας Οrymil S.A., καθοδήγησε τους ομιλητές, κκ. Κωνσταντίνο Πέππα, Διευθυντή Επενδύσεων του Ομίλου της ASOFIN (Ίδρυμα Ωνάση), Αφροδίτη Συλλά, Ιδρύτρια της εταιρείας διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας Arkas Analytics και Αννίτα Θεοδωρακοπούλου, Διευθύντρια Επενδύσεων, της Latsco Family Office, σχετικά με την επιλογή και διαχείριση των εναλλακτικών επενδύσεων και πώς αντιμετωπίζεται η χαμηλή ρευστότητά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected].