WSJ: Με οδηγία Ζαλούζνι το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream, διαψεύδουν οι Ουκρανοί

Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, βασιζόμενη κυρίως σε ουκρανικές στρατιωτικές πηγές, υποστηρίζει ότι το σαμποτάζ το 2022 του ρωσικού αγωγού Nord Stream διεξήχθη υπό την επίβλεψη του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας εκείνη την εποχή Βάλερι Ζαλούζνι και αυτό, παρά την αντίθεση στη συνέχεια του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που είχε ζητήσει να σταματήσει το σχέδιο.

Η ιδέα του σαμποτάζ έπεσε τον Μάιο του 2022, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης υψηλόβαθμων αξιωματικών και επικεφαλής επιχειρήσεων της Ουκρανίας, τρεις μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα, γράφει η αμερικανική εφημερίδα.

Σύμφωνα με τη WSJ, συνολικά έξι άνθρωποι ενεπλάκησαν άμεσα σε αυτήν την επιχείρηση έναντι ενός κόστους περίπου 300.000 δολαρίων, που καλύφθηκε στο σύνολό του από ιδιωτικά κεφάλαια.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αρχικά εγκρίνει το σχέδιο, σύμφωνα με έναν αξιωματικό που συμμετείχε σε αυτό και τρεις που γνώριζαν για αυτό», λέει η αμερικανική εφημερίδα.

«Όμως κατόπιν, όταν η CIA έμαθε για αυτό και ζήτησε να το εμποδίσει, εκείνος έδωσε διαταγή να σταματήσει», συνεχίζει το δημοσίευμα.

Όμως, ο Ζαλούζνι αγνόησε αυτήν τη διαταγή και η ομάδα του τροποποίησε το αρχικό σχέδιο, συμπληρώνει η WSJ.

A drunken night out. A defiant act of sabotage. This is the true story of how Nord Stream blew up. https://t.co/DZg7yM7PbC https://t.co/DZg7yM7PbC