Πρώτο βήμα για επιστροφή «θεραπευμένων» δανείων στις τράπεζες

Παράθυρο για την έναρξη της διαδικασίας επιστροφής των «θεραπευμένων» -με βάση τα πρότυπα της EBA- δανείων από τους servicers στις τράπεζες ανοίγει η Τράπεζα της Ελλάδος, εν αναμονή της τελικής και συνολικού χαρακτήρα έγκρισης, στο πάγιο αίτημα του τραπεζικού συστήματος από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA).

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr, η εποπτική αρχή, κατόπιν σχετικών συζητήσεων με τράπεζες και servicers, δίνει τη δυνατότητα να γίνει το πρώτο βήμα προς το άνοιγμα της αγοράς μέσω της διαδικασίας του «Refinancing One to One».

Όσον αφορά τη θέση του SSM επί του «Refinancing One to One», οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι αυτή εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του κάθε τραπεζικού ιδρύματος (σ.σ. οι τέσσερις συστημικές τράπεζες πληρούν ήδη τους κανόνες πιστοληπτικής ικανότητας των εποπτικών αρχών).

Πώς θα λειτουργεί

Ουσιαστικά, οι τράπεζες, αφού προηγηθεί συνεννόηση με τους servicers, οι οποίοι διαθέτουν τα ακριβή στοιχεία του θεραπευμένου δανειακού χαρτοφυλακίου και ήδη έχουν «γκρουπάρει» τις συγκεκριμένες δανειακές «φέτες», θα έχουν τη δυνατότητα προσέγγισης (εξ ου και το one to one) των εν λόγω δανειοληπτών, με στόχο να αγοράσουν τα δάνεια από την εταιρεία διαχείρισης.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης τονίζουν στο Euro2day.gr ότι μέσω αυτής της διαδικασίας θα υπάρξει, όπου πληρούνται τα κριτήρια, και «κούρεμα». Το σημαντικότερο για το τραπεζικό σύστημα είναι η επιστροφή «θεραπευμένων» δανειοληπτών στις τράπεζες. Οι τελευταίοι, εν δυνάμει, θα αποτελέσουν μία νέα πελατειακή βάση για τα πιστωτικά ιδρύματα.

Με βάση τις εκτιμήσεις, οι πρώτες τέτοιου τύπου συναλλαγές θα μπορούσαν να ανέλθουν στην περιοχή άνω των 600-700 εκατ. ευρώ για το σύνολο των servicers, κυρίως από τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Η μεγάλη εικόνα

Την τελευταία διετία-τριετία οι τράπεζες επιμένουν μέσω σχετικών αιτημάτων προς την EBA για το άνοιγμα της αγοράς επιστροφής των θεραπευμένων δανείων από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων στα χαρτοφυλάκιά τους. Ωστόσο, ο επόπτης διατηρούσε επιφυλάξεις εξαρχής, λόγω των συνεπειών της πανδημίας και εν συνεχεία εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων, καθώς το ζητούμενο είναι η διαφύλαξη της υγείας των δανειακών χαρτοφυλακίων.

Με βάση τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA), ένα δάνειο θεωρείται θεραπευμένο όταν ο δανειολήπτης του το εξυπηρετεί με συνέπεια (καταβάλλει δηλαδή χωρίς διακοπή της μηνιαίες δόσεις) σταθερά για 3 χρόνια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις/δηλώσεις των διοικήσεων των τραπεζών, δυνητικά θα μπορούσαν να επαναγοραστούν από τις τράπεζες 15-20 δισ. ευρώ δάνεια που σήμερα βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των servicers.