Citi: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες, τα τρία σενάρια

Ιδιαίτερα θετική παραμένει η Citi απέναντι στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, επιβεβαιώνοντας τη σύσταση «αγορά» (Buy) και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες μετά τα αποτελέσματα β’ τριμήνου 2025. Η επενδυτική τράπεζα αναβαθμίζει τις τιμές στόχους για Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα, ενώ διατηρεί σταθερή την αποτίμηση της Eurobank, η οποία ωστόσο εξακολουθεί να ξεχωρίζει σε απόδοση και κεφαλαιακή ισχύ.

Οι νέες εκτιμήσεις βασίζονται σε βελτιωμένες προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), σε χαμηλότερα κόστη ρίσκου (cost of risk), σε ενίσχυση της δανειακής δραστηριότητας και σε αυξημένες διανομές κερδών μέσω μερισμάτων και επαναγορών μετοχών.

Το μοντέλο αποτίμησης της Citi (Warranted Equity Valuation – WEV), προσαρμοσμένο για τα πλεονάζοντα κεφάλαια των τραπεζών, αποτελεί τη βάση των νέων τιμών στόχων, ενώ η προσέγγιση περιλαμβάνει αναλυτικά σενάρια bull, base και bear για κάθε τράπεζα.

Αlpha Bank – Στόχος €3,90 και βελτίωση στις λειτουργικές προβλέψεις

Η Citi αναβάθμισε ελαφρώς την τιμή στόχο της Αlpha Bank στα €3,90 (από €3,85), ενσωματώνοντας καλύτερες προβλέψεις για τα κόστη, τις προμήθειες και τις απομειώσεις. Η κερδοφορία εκτιμάται ότι θα φτάσει τα €828 εκατ. το 2025, με το EPS να διαμορφώνεται στα €0,36 και το ROE να ενισχύεται στο 11,2%. Ο πολλαπλασιαστής τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/BV) υποχωρεί σταδιακά κάτω από τη μονάδα. Η αποτίμηση στηρίζεται σε RoTE 13%, CoE 12% και αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης 2%.

Bull σενάριο (TP: €4,25): Βελτιωμένα επιτόκια, αύξηση όγκου δανείων και επιτυχής μείωση κόστους ενισχύουν την αξία της μετοχής.

Base σενάριο (TP: €3,90): Μέτρια αύξηση EPS με σταθερές επιδόσεις.

Bear σενάριο (TP: €1,90): Ενδεχόμενη αύξηση προβλέψεων λόγω επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Τράπεζα Πειραιώς – Στόχος €7,85 και στρατηγική απόδοσης στους μετόχους

Η Citi αναβαθμίζει την τιμή στόχο για την Πειραιώς στα €7,85 (από €7,60), ενσωματώνοντας αύξηση στα έσοδα από τόκους, βελτιωμένα trading profits και την καθιέρωση ετήσιου buyback 10% των καθαρών κερδών.

Το συνολικό κεφαλαιακό distribution υπολογίζεται να ξεπεράσει το 50% του καθαρού κέρδους. Το EPS για το 2025 προβλέπεται στα €0,83 και η μερισματική απόδοση θα αγγίξει το 6,1% έως το 2027. Η αποτίμηση στηρίζεται σε RoTE 13,8%, CoE 12% και 2% ανάπτυξη έως το 2028, με την αξία να υπολογίζεται σε 1,18 φορές τον δείκτη Ρ/TBV.

Bull σενάριο (TP: €10): Ενίσχυση εσόδων και πλήρης ενεργοποίηση προγράμματος επαναγοράς οδηγεί σε υπεραπόδοση.

Base σενάριο (TP: €7,85): Συνεπής εκτέλεση στρατηγικής και διατήρηση μερισμάτων και buybacks.

Bear σενάριο (TP: €5,50): Ρυθμιστικοί κίνδυνοι και επιπλέον απομειώσεις για στεγαστικά δάνεια σε CHF πλήττουν τα αποτελέσματα.

Εθνική Τράπεζα – Ισχυρή κεφαλαιακή θέση και στόχος €13,85

Η ΕΤΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη θετική έκπληξη της ανάλυσης, με αύξηση της τιμής στόχου στα €13,85 (από €13,50) λόγω υψηλότερων εσόδων από trading, καλύτερης διαχείρισης κινδύνου (risk cost k;atv ap;o 0,45%) και αύξησης κεφαλαίων (CET1 >19%).

Η διοίκηση σχεδιάζει να αυξήσει το payout ratio άνω του 60% και έχει ανακοινώσει τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος εντός του έτους. Το EPS για το 2025 εκτιμάται στο €1,40, με ROE στο 13% και μερισματική απόδοση 4,3%. Η αποτίμηση βασίζεται σε RoTE 16,4%, CoE 11,5% και ενσωματώνει το υπερβάλλον κεφάλαιο άνω του 14%.

Bull σενάριο (TP: €16,15): Σταθερό NII, αυξημένο μέρισμα και ισχυρό κεφαλαιακό απόθεμα οδηγούν σε re-rating.

Base σενάριο (TP: €13,85): Συνέχιση της τρέχουσας δυναμικής με ισορροπημένες επιδόσεις.

Bear σενάριο (TP: €10,25): Εποπτικά εμπόδια περιορίζουν τη διανομή και επιδρούν αρνητικά στην αποτίμηση.

Eurobank – Σταθερό outlook με στόχο στα €3,80

Παρά τις θετικές λειτουργικές προοπτικές, η Citi διατηρεί την τιμή στόχο για την Eurobank σταθερή στα €3,80. Η ισχυρή εικόνα στα έσοδα από τόκους και τις προμήθειες αντισταθμίζεται από πτώση των trading εσόδων κατά €16-18 εκατ. ετησίως. Το EPS για το 2025 προβλέπεται στα €0,38, με ROE στο 14,8% και μερισματική απόδοση 4,7% το 2027. Το μοντέλο αποτίμησης στηρίζεται σε RoTE 15,6%, CoE 11,5% και CET1 στο 14%, με τη διανομή μερισμάτων να ενσωματώνεται ως βασική πηγή απόδοσης.

Bull σενάριο (TP: €4,50): Δυναμική αύξηση δανείων και επιτοκιακά spreads ενισχύουν την κερδοφορία.

Base σενάριο (TP: €3,80): Σταθερή απόδοση και θετική ροή κεφαλαίων.

Bear σενάριο (TP: €2,75): Ρυθμιστικές εξελίξεις και αυξημένες απομειώσεις περιορίζουν την ανάπτυξη.