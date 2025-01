Παρά την ιδιότυπη διεθνή οικονομική συγκυρία, διανοίγονται νέες προοπτικές για στενότερη επιχειρηματική συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας.

Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα επιχειρηματικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα στην Αθήνα, στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών κ. Μάκη Κεραυνού (φωτό) και ομιλητές από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Η εκδήλωση με τίτλο “3 Επιχειρηματικές Παρουσιάσεις της Κύπρου στην Ελλάδα” οργανώθηκε από την εταιρεία FMW Financial Media Way και σ’ αυτή έλαβαν μέρος πέραν των 20 ομιλητών από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου της Ελλάδας για την κυπριακή οικονομία και τις ευκαιρίες που υπάρχουν για συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε σημαντική προβολή της οικονομίας της Κύπρου και των κυπριακών επιχειρήσεων και παρουσιάστηκαν τα νέα δεδομένα στους τομείς της φορολογίας, των επενδύσεων και του χρηματιστηρίου, ενώ ανασκοπήθηκαν οι επιχειρηματικές σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα κ. Σταύρος Αυγουστίδης, ενώ κύριος ομιλητής ήταν ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου κ. Μάκης Κεραυνός.

Από την Ελληνική κυβέρνηση μίλησε ο Πρόεδρος του Enterprise Greece και Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Δημήτριος Σκάλκος.

Στην εκδήλωση μίλησαν ακόμα ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Σταύρος Ιωάννου, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Σταύρος Σταύρου, το Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής ΕΒΕ Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών κ. Παύλος Ευθυμίου και ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας κ. Ιωσήφ Π. Ιωσήφ.

Οι υπόλοιποι ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, κ. Ευγένιος Ευγενίου, ο Πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ κ. Μανούσος Μανουσάκης, η Πρόεδρος του CIFA, κα. Μαρία Παναγιώτου, ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας κ. Στέφανος Κασσιανιδης, o Chief of Wealth and International Banking Alpha Bank κ. Κυριάκος Μιχαηλίδης, η Διευθύντρια της Εταιρικής Τραπεζικής Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) κα Μαριλένα Σεβαστίδου, εκ μέρους της Eurofast ο Manager, IBSD, κ. Φάνος Παύλου, η Legal Advisor, κα. Αλεξάνδρα Θεολόγου, η Group Head of EOR Service Line, EOR & Payroll, κα. Νικολέττα Κυνουργιοπούλου και ο Επικεφαλής Clobal Mobility κ. Αντώνης Αριστοδήμου, ο Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), κ. Κυριάκος Ιορδάνου, ο Director, Tax Services (Cyprus Office) Baker Tilly, Mr. Valentinos G. Pavlides, ο Director, Tax Services (Greece Office) Baker Tilly, Mr. Thanos Zontanos, ο Διευθυντής της εταιρείας K. Treppides & CO Ltd κ. Γιώργος Νικολάου, ο Director of Clobal Wealth Group PLC κ. Ηλίας Γεωργουλέας, ο Διαχειριστής Εταίρος ΜΚ Legal Δικηγορική Εταιρεία, κ. Γεώργιος Μαυραγάνης, ο Πρόεδρος ΧΑΚ κ. Μαρίνος Χριστοδουλίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος ΧΑ κ. Γιάννος Κοντόπουλος, η Εκτελεστική Διευθύντρια Οικονομικής Διεύθυνσης Τράπεζας Κύπρου κα. Ελίζα Λειβαδιώτου, Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), Petrolina (Holdings) Public Limited, κ. Ντίνος Λευκαρίτης και Εκπρόσωποι Εισηγμένων Εταιρειών στο ΧΑΚ και ΧΑ.

Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της Κυπριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Invest Cyprus, του ΚΕΒΕ, του ΧΑΚ και του ΣΕΛΚ.