Διεθνές Συνέδριο ΟΕΕ: Οι δημογραφικές προκλήσεις σε Ευρώπη και Ελλάδα

Το μείζον θέμα των δημογραφικών προκλήσεων στην Ευρώπη και τη χώρα μας αναλύθηκε σε συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με θέμα, The World in a new Synthesis, που τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Δρ. Φαίη Μακαντάση Διευθύντρια Ερευνών της διαΝΕΟσις, είπε ότι «Το 2021, με την τελευταία απογραφή, ο πληθυσμός ήταν 10,5 εκατ. Εκτός από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, στις υπόλοιπες περιφέρειες οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων. Σύμφωνα με τις δημογραφικές προβολές, το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας θα είναι 10 εκατ. με το αισιόδοξο σενάριο, ενώ με το απαισιόδοξο σενάριο θα είναι 8,3 εκατ. Ο δυνητικά οικονομικός ενεργός πληθυσμός, από 4,7 εκατ. θα μειωθεί το 2050 στα 3-3,7 εκατ. Από το 1960, υπάρχει μείωση των γεννήσεων. Η μαγική λέξη είναι η παραγωγικότητα και η αύξησή τους θα μπορούσε να είναι ένα μέρος της λύσης. Η ένταξη των μεταναστών θα βοηθούσε. Χρειάζονται παρεμβάσεις, όπως γενναιόδωρες άδειες και στους δυο γονείς και περισσότεροι βρεφονηπιακοί σταθμοί».

Ο καθηγητής κοινωνικής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δρ Κώστας Ρόντος, σημείωσε πως «Η Ελλάδα από το μεταναστευτικό ρεύμα έχασε 2 εκατ. γεννήσεις. Για να έχουμε αύξηση γεννήσεων θα πρέπει να συγκρατήσουμε την εκροή μεταναστών. Μόνο η οργανωμένη μετανάστευση, ανάλογα με τις οικονομικές ανάγκες της χώρας, θα μπορέσει να συμβάλλει στην αναπαραγωγή του πληθυσμού και την ενίσχυση της αγοράς εργασίας. Στην Ελλάδα, μόνο το 5% του πληθυσμού επιθυμεί οι ξένοι μετανάστες να παραμείνουν στην Ελλάδα και να ενταχθούν στη χώρα μας».

Ο καθηγητής δημογραφίας του LSE, Michael Murphy, εκτίμησε ότι «Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με τις υπόλοιπες χώρες της νότιας Ευρώπης, με τις ίδιες τάσεις στις γεννήσεις. Η νότια Ευρώπη θα έχει μεγαλύτερη πτώση πληθυσμού σε σχέση με τις άλλες χώρες. Στην Τουρκία, ο πληθυσμός γερνάει πιο γρήγορα από την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχασε πληθυσμό, γιατί έχει χαμηλότερα ποσοστά μετανάστευσης σε σχέση με άλλες χώρες, όπως η Αυστραλία, και ο Καναδάς. Η μετανάστευση θα μπορούσε να είναι η απάντηση στη μείωση του πληθυσμού, αλλά δεν είναι δημοφιλής».

Ο καθηγητής πολιτικής οικονομίας του LSE, Βασίλης Μοναστηριώτης, σημείωσε πως «Για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Η μετανάστευση είναι η εύκολη λύση. Η άλλη λύση είναι να πούμε ‘κάντε παιδιά’. Η μετανάστευση προβάλλει ως λύση για το δημογραφικό ή να φέρουμε τα παιδιά μας πίσω. Όσο πιο αναπτυγμένο είναι το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, τόσο λιγότερες είναι οι γεννήσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε μισθούς επιβίωσης και να θέλουμε από τα ζευγάρια να κάνουν παιδιά».

Ο επικεφαλής του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, Be-Live, Βασίλης Κελλάρης, ανέφερε ότι «Το 2023 γεννήθηκαν 71.000 παιδιά και πέθαναν 128.000 άνθρωποι. Τη διετία 2020 -2022 είχαμε περισσότερους θανάτους λόγω covid. Για να αυξήσουμε τον δείκτη γονιμότητας, που είναι 1,3 θα πρέπει τα ζευγάρια να κάνουν από 2 παιδιά και άνω. Οι μετανάστες αφομοιώνουν τη συμπεριφορά των ντόπιων. Αν εμείς κάνουμε 1 ή 2 παιδιά, το ίδιο θα κάνουν και οι μετανάστες».