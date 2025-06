Δήμας: Συμμετέχουμε ενεργά στην προώθηση της χρήσης του υδρογόνου

«Η πολιτεία συμμετέχει ενεργά στις δράσεις για τη χρήση του υδρογόνου στις οδικές μεταφορές», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά την ομιλία του στο Συνέδριο «Hydrogen Innovation for Regional Growth: Enhancing Mobility and Local Value Chains – The Peloponnese Case», το οποίο διεξήχθη, σήμερα (11/6), στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στη σημασία του έργου TRIĒRĒS, το οποίο αφορά στην κλιμάκωση των οικοσυστημάτων υδρογόνου σε όλη την Ευρώπη, ενώ περιέγραψε τα οφέλη που συνεπάγεται η λειτουργία της Κοιλάδας TRIĒRĒS στους Αγίους Θεοδώρους για τις θαλάσσιες μεταφορές και τη βιομηχανία, όπως επίσης και για τις οδικές μεταφορές.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι το υδρογόνο είναι μια τεχνολογία που επιδιώκεται να ενσωματωθεί στις αστικές συγκοινωνίες, καθώς έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση για ένα λεωφόρο υδρογόνου από την ΟΣΥ, το οποίο θα ενταχθεί στο σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα.

Επιπλέον, όπως είπε ο κ. Δήμας, έχει εγκριθεί, από το «Modernisation Fund», επενδυτική πρόταση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την προμήθεια 50 λεωφορείων και αυτή τη στιγμή γίνεται ο προγραμματισμός της προκήρυξης του διαγωνισμού, ενώ έχει εγκριθεί από το «CEF 2», η δημιουργία πρατηρίου υδρογόνου στις εγκαταστάσεις της ΟΣΥ στα Άνω Λιόσια.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών στάθηκε, ιδιαίτερα, στις προοπτικές ανάπτυξης που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή από τη λειτουργία της κοιλάδας, καθώς, όπως είπε:

Δημιουργεί νέες ευκαιρίες εργασίας στην κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρηση των πολλών συνιστωσών της κοιλάδας του υδρογόνου.

Προσελκύει νέες «καθαρές» επιχειρήσεις, με σκοπό την εφαρμογή βιώσιμων ενεργειακών λύσεων.

Καθιστά την περιοχή κόμβο καινοτομίας για την καθαρή ενέργεια και δημιουργεί προϋποθέσεις νέων επενδύσεων.

Οδηγεί στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής με πολλαπλά οφέλη και σε άλλους τομείς (π.χ. τουρισμός, αλιεία)

«Η Ελλάδα διαθέτει από τα καλύτερα αιολικά και ηλιακά πεδία σε παγκόσμιο επίπεδο, τα οποία την καθιστούν ικανή να παράγει μεγάλες ποσότητες υδρογόνου, μέσω Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)», συμπλήρωσε ο κ. Δήμας, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συμβάλλει και θα συνεχίσει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα προγράμματα.

Σκοπός του «TRIERES» είναι η δημιουργία Μικρής Κοιλάδας Υδρογόνου («Small Scale Hydrogen Valley»), με γεωγραφική αναφορά το διυλιστήριο της Motor Oil στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας, δηλαδή ενός οικοσυστήματος υδρογόνου στην Ελλάδα, διασυνδέοντας τη μονάδα παραγωγής πράσινου υδρογόνου που αναπτύσσει εκεί η εταιρεία στο πλαίσιο του έργου EPHYRA, με δυνητικούς off-takers επιχειρήσεις, τεχνολογικούς παρόχους, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εταίροι του έργου είναι ο όμιλος Motor Oil, (Μότορ Όιλ Ελλάδας, Διυλιστήρια Κορίνθου, AVINOIL, LPC, DIORIGA GAS), η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.