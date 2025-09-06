Ο πίνακας με τους νέους φορολογικούς συντελεστές από 1η Ιανουαρίου

Μείωση φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες (πλην του πρώτου) και επιπλέον σημαντικές μειώσεις για κάθε παιδί περιελάμβανε το πακέτο ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό περιλαμβάνεται και μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για τους πολύτεκνους.

Παράλληλα προβλέπεται μηδέν φόρος για τους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και μειωμένος συντελεστής 9%, αντί για 22%, μέχρι τα 30 τους για το ίδιο εισόδημα.

Με τα νέα δεδομένα το 2026 θα ισχύσουν οι εξής φορολογικοί συντελεστές:

Επιπλέον: