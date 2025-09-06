#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ο πίνακας με τους νέους φορολογικούς συντελεστές από 1η Ιανουαρίου

Ποιοι είναι οι συντελεστές φόρου που θα τεθούν σε ισχύ από τη νέα χρονιά μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Για ποιους θα ισχύσουν ευνοϊκότερα μέτρα.

Ο πίνακας με τους νέους φορολογικούς συντελεστές από 1η Ιανουαρίου

Δημοσιεύθηκε: 6 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:00

Μείωση φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες (πλην του πρώτου) και επιπλέον σημαντικές μειώσεις για κάθε παιδί περιελάμβανε το πακέτο ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε αυτό περιλαμβάνεται και μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ για τους πολύτεκνους.

Παράλληλα προβλέπεται μηδέν φόρος για τους νέους εργαζόμενους έως 25 ετών και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και μειωμένος συντελεστής 9%, αντί για 22%, μέχρι τα 30 τους για το ίδιο εισόδημα.

Με τα νέα δεδομένα το 2026 θα ισχύσουν οι εξής φορολογικοί συντελεστές:

Επιπλέον:
  • Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.
  • Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μητσοτάκης: Κόβονται φορο-συντελεστές, με έμφαση σε νέους και οικογένειες

Στουρνάρας: Υπάρχει περιθώριο μείωσης της φορολογίας σε ορισμένα κλιμάκια

Ερχεται φορολογικός λογαριασμός 31,5 δισ. σε πέντε μήνες

Στα δίχτυα της ΑΑΔΕ γνωστός Ελληνας trapper

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο