Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να αποχωρήσει από το Ντονμπάς

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ ενημέρωσαν την Ουκρανία κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Βερολίνο ότι η χώρα θα πρέπει να συμφωνήσει στην αποχώρηση των δυνάμεών της από την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ ως μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε αξιωματούχος στο Reuters.

Η πηγή ανέφερε ότι το Κίεβο ζήτησε περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Ένα δεύτερο άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες δήλωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική απόσταση στο ζήτημα της εδαφικής κυριαρχίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διεξήγαγε συνομιλίες στο Βερολίνο με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, καθώς και με ευρωπαίους ηγέτες.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι στο Βερολίνο άφησαν να εννοηθεί ότι προτίθενται να δώσουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας, στο πλαίσιο μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, που θα αντιστοιχούν στα ίδια επίπεδα προστασίας με το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Ακούσαμε από την αμερικανική πλευρά ότι είναι πρόθυμοι να μας δώσουν εγγυήσεις ασφαλείας που αντιστοιχούν στο Άρθρο 5», δήλωσε ο Ζελένσκι στην καγκελαρία.

Το Κίεβο, υπό μεγάλη πίεση από τον Τραμπ να κάνει παραχωρήσεις προς τη Ρωσία για να τερματιστεί η πιο φονική σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διατήρησε έναν αισιόδοξο τόνο στις δημόσιες δηλώσεις του.

«Τις τελευταίες δύο ημέρες, οι ουκρανο-αμερικανικές διαπραγματεύσεις ήταν εποικοδομητικές και παραγωγικές, σημειώνοντας πραγματική πρόοδο», έγραψε στο X μετά τις συνομιλίες της Δευτέρας ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας

«Η αμερικανική ομάδα υπό την ηγεσία των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εργάζεται εξαιρετικά εποικοδομητικά για να βοηθήσει την Ουκρανία να βρει έναν δρόμο προς μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία» πρόεδρος.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι το εδαφικό ζήτημα αποτελεί «κλειδί» στις διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για εδαφικές παραχωρήσεις.

Εν τω μεταξύ, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν επιλυθεί.

Εδάφη και ΝΑΤΟ τα βασικά αγκάθια

Η Ουκρανία δήλωσε την Κυριακή ότι είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει την επιδίωξή της να ενταχθεί στη συμμαχία του ΝΑΤΟ με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις ασφάλειας.

Ωστόσο, δεν ήταν άμεσα σαφές πόσο έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες σε αυτό ή σε άλλα ζωτικά ζητήματα, όπως το μέλλον των ουκρανικών εδαφών και κατά πόσο οι συνομιλίες στο Βερολίνο θα μπορούσαν να πείσουν τη Ρωσία να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός.

Ο Ζελένσκι ανέφερε σε ανάρτηση στο X μετά τις συνομιλίες της Δευτέρας ότι «υπάρχει μεγάλος όγκος εργασίας που διεξάγεται τώρα στον διπλωματικό τομέα», αλλά δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες.

Στη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε στους δημοσιογράφους ότι η ρωσική απαίτηση να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα στις συνομιλίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Δήλωσε ότι η Ρωσία αναμένει ενημέρωση από τις ΗΠΑ μετά τις διαπραγματεύσεις στο Βερολίνο.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει την ανατολική περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας, που περιλαμβάνει το Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, καθώς και άλλες τρεις περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, κάτι που το Κίεβο και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του θεωρούν απαράδεκτο. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν ελέγχουν πλήρως όλα τα εδάφη που διεκδικεί η Μόσχα, συμπεριλαμβανομένου περίπου του 20% του Ντονέτσκ.

Ευρωπαίοι ηγέτες: Καμία εδαφική παραχώρηση χωρίς τη βούληση του ουκρανικού λαού

Αποφάσεις σχετικά με ενδεχόμενες εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας μπορούν να ληφθούν μόνο από τον λαό της Ουκρανίας και μόνο αφού τεθούν σε εφαρμογή ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας, δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε κοινή ανακοίνωση μετά τη συνάντησή τους για ειρηνευτικές συνομιλίες στο Βερολίνο τη Δευτέρα.

Μεταξύ των εγγυήσεων ασφάλειας που συμφωνήθηκαν τη Δευτέρα περιλαμβάνεται μια δύναμη υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, αποτελούμενη από συνεισφορές πρόθυμων κρατών, η οποία θα συνδράμει «στη διασφάλιση του ουκρανικού εναέριου χώρου και στη στήριξη ασφαλέστερων θαλάσσιων μεταφορών, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρήσεων εντός της Ουκρανίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει το ανακοινωθέν, στις εγγυήσεις περιλαμβάνεται και μηχανισμός παρακολούθησης και επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, με διεθνή συμμετοχή.

Παράλληλα, προβλέπεται νομικά δεσμευτική υποχρέωση, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες κάθε χώρας, για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης της ειρήνης και της ασφάλειας σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης.

Τα μέτρα αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση ένοπλης δύναμης, παροχή πληροφοριών και υλικοτεχνικής υποστήριξης, καθώς και οικονομικές και διπλωματικές ενέργειες.

Οι δεσμεύσεις επεκτείνονται επίσης στην επένδυση για τη μελλοντική ευημερία της Ουκρανίας, με διάθεση σημαντικών πόρων για την ανάκαμψη και την ανοικοδόμηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποζημίωσης από τη Ρωσία για τις ζημιές που προκάλεσε.

Τέλος, οι ηγέτες επαναβεβαιώνουν τη σθεναρή στήριξή τους στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.