Ανοιγμα ΔΕΗ σε διαχείριση πολυκατοικιών και πακέτα telecoms

Στη παροχή υπηρεσιών κοινοχρήστων και διαχείρισης για πολυκατοικίες, μια κίνηση που μαζί με το «πακέτο» σταθερό τηλέφωνο και ίντερνετ, καθώς επίσης τα νέα προϊόντα για αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά στέγης, αποσκοπούν σε ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδας, ετοιμάζεται σύμφωνα με πληροφορίες να μπει η ΔΕΗ από το 2026.

Τα νέα αυτά βήματα που φιλοδοξεί να κάνει στο εμπορικό κομμάτι μαζί με τη πολιτική για τη νέα χρονιά, περιέγραψε η διοίκηση την Παρασκευή (12/12) στο 8ο Συνέδριο του Τομέα Εμπορίας του ομίλου, παρουσία περίπου 1.200 εργαζομένων από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ιταλία και Β.Μακεδονία, όλες δηλαδή τις χώρες όπου έχει παρουσία.

Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, που θέλει τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να συνδέονται όλο και πιο στενά με τον πελάτη τους, παρέχοντας από σταθερό τηλέφωνο και ίντερνετ μέχρι αντικατάσταση οικιακών συσκευών και εργασίες αναβάθμισης κατοικιών και κτιρίων, ο όμιλος διευρύνει από το 2026 τη λογική «όλα κατω από ένα brand», μπαίνοντας από του χρόνου και στις υπηρεσίες κοινοχρήστων για πολυκατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο αυτό προϊόν αφορά ένα ειδικό application, μέσω του οποίου οι διαχειριστές θα μπορούν να έχουν εικόνα για τα πάντα, από έξοδα, αλλαγή καυστήρα και εργασίες συντήρησης, μέχρι εισπράξεις, οφειλές και ειδοποιητήρια, δηλαδή κάθε τι που αφορά τις ανάγκες ενός κτιρίου, τις οποίες καλύπτουν σήμερα πολλές διάσπαρτες μικρές και μεσαίες εταιρείες ανά την Ελλάδα.

Ταυτόχρονα από το νέο έτος θα ανακοινώσει παρεμφερή προϊόντα όχι μόνο γύρω από τη κατοικία, αλλά και για γραφεία, επαγγελματικά κτίρια (Facility Management), κλπ.

Σαν κίνηση στοχεύει σε μια αγορά εκατοντάδων χιλιάδων ή εκατομμυρίων κτιρίων πανελλαδικά, σε ένα χώρο πολυκερματισμένο και εντάσσεται στη λογική των προ μηνός ανακοινώσεων στο Capital Markets Day του Λονδίνου για το πλάνο της επόμενης τριετίας 2026-2028 και το μετασχηματισμό του ομίλου σε powertech company, όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της Γιώργος Στάσσης.

Στο ερώτημα κατά πόσο όλα αυτά δημιουργούν συνέργειες και αποτελούν προάγγελο για την είσοδο της ΔΕH το 2026 στην αγορά των ενεργειακών αναβαθμίσεων σε κατοικίες και κτίρια, η απάντηση από πηγές της επιχείρησης είναι ότι το energy efficiency εντάσσεται σίγουρα στο σχεδιασμό της, ωστόσο εκκρεμεί ακόμη το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Την πόρτα στους παρόχους ενέργειας για να μπουν στο νέο αυτό παιχνίδι, θα ανοίξει το μοντέλο των νέων «Εξοικονομώ» που τελεί ακόμη υπό σχεδιασμό από το ΥΠΕΝ και αναμένεται να ανακοινωθεί κάποια στιγμή μέσα στο 2026, όχι πάντως στις αρχές, όπως μεταφέρουν πηγές του υπουργείου.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου είχε αφήσει ανοικτό το σενάριο της χρηματοδότησης των εργασιών από τους ίδιους τους προμηθευτές και την αποπληρωμή τους μέσω των λογαριασμών των ωφελούμενων, (μοντέλο ESCOs), υιοθετώντας διάφορες ευρωπαϊκές πρακτικές.

Σταθερό τηλέφωνο και ίντερνετ στο πρώτο τρίμηνο

Ταυτόχρονα, το πρώτο τρίμηνο του 2026 πρόκειται, όπως ανακοινώθηκε τη Παρασκευή, να πάρουν μπροστά και οι νέες υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας από τη ΔΕH, ώστε μέσω του δικτύου οπτικών ινών που αναπτύσσει η επιχείρηση να παρέχει εκτός από ίντερνετ, και υπηρεσίες φωνής, όπως είχε πει από το Λονδίνο, ο επικεφαλής της Γιώργος Στάσσης.

Καθώς η υπηρεσία φωνής (σταθερή τηλεφωνία) λειτουργεί ακόμη στην Ελλάδα ως «μαγνήτης» και για τα πακέτα internet, η σύζευξη των δύο υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη διείσδυση της ΔΕΗ στην εν λόγω αγορά, όπου έχει εντείνει από το καλοκαίρι τον ανταγωνισμό, με γρήγορο ίντερνετ έως και 2,5 Gbps. Τα «πακέτα» φωνή και δεδομένα θα βγουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα δούμε και τα πρώτα «πακέτα» ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, δίχως να είναι ακόμη σαφές πότε θα κυκλοφορήσουν.

Αναβάθμιση των ΔΕH Stores

Στη γκάμα των κινήσεων της νέας χρόνιας, που περιέγραψε ο αναπληρωτής CEO και επικεφαλής του Τομέα Εμπορίας, Γιώργος Καρακούσης, συγκαταλέγεται η αναβάθμιση των 70 καταστημάτων ΔΕH Stores που έχει σε όλη την Ελλάδα σε σημεία πώλησης και ηλεκτρικών συσκευών, η έναρξη πώλησης προϊόντων της Κωτσόβολος και στους πελάτες του ομίλου στη Ρουμανία, καθώς και η αύξηση πωλήσεων των αντλιών θερμότητας και των φωτοβολταϊκών στη στέγη μέσα από νέα εμπορικά μοντέλα, στο βαθμό βέβαια που ξεμπλοκάρει το net - billing (αυτοκατανάλωση).

Αν και η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών για αυτοκατανάλωση αποτελεί βασικό εργαλείο μείωσης του ενεργειακού κόστους, η αγορά παραμένει παγωμένη, καθώς εκκρεμεί βελτιωτική απόφαση του ΥΠΕΝ, μαζί με την επίλυση διαφόρων επιμέρους θεμάτων.

Εως σήμερα όσα νοικοκυριά έχουν στραφεί στο net-billing δεν έχουν δει μειώσεις στους λογαριασμούς τους, καθώς οι πάροχοι, μην έχοντας ακριβή εικόνα από τον ΔΑΠΕΕΠ για τα έσοδα από τη συμμετοχή των ηλιακών συστημάτων στην αγορά, συνεχίζουν να χρεώνουν τους πελάτες για το σύνολο της κατανάλωσής τους, σαν να μην διαθέτουν φωτοβολταϊκό.

Ταυτόχρονα στα σχέδια της εταιρείας είναι και ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών του ΔΕH Fiber, με τη κάλυψη να έχει ήδη ξεπεράσει πανελλαδικά τα 650.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας τις ανάγκες υπερυψηλών ταχυτήτων και με στόχο τα 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα στο τέλος του 2028. Κρίνοντας από το στόχο για 590.000 ευρυζωνικές συνδέσεις στα τέλη της 10ετίας, η λειτουργική κερδοφορία από το κλάδο των telecoms για τον όμιλο αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ ευρώ.

Συνολικά η ΔΕΗ στοχεύει να αυξήσει τη διείσδυση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στην πελατειακή της βάση, από ίντερνετ και οικιακές συσκευές μέχρι υπηρεσίες ενεργειακών αναβαθμίσεων στα κτίρια, από 19% που ήταν το 2024 σε 46% το 2028.