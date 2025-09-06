Καφούνης-ΕΣΕΕ: Το πακέτο ΔΕΘ δεν είχε χώρο για τα αιτήματα του εμπορίου

Θετικά τα μέτρα για την κοινωνία και την οικονομία, αλλά τα κρίσιμα αιτήματα του εμπορίου παραμένουν σε εκκρεμότητα, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Σταύρος Καφούνης σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Αναλυτικά ο κ. Καφούνης δήλωσε: «Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ συνιστούν ουσιαστικά βήματα στήριξης για οικογένειες, νέους και μεσαία τάξη, τα οποία αναμφίβολα καλωσορίζουμε, καθώς η μείωση άμεσων φόρων έχει σημαντική κοινωνική διάσταση και παράλληλα αναμένεται να τονώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει σε αυτό το πακέτο.

Η οριστική κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ρευστότητας καθώς και μια συνολική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποτελούν προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, την οποία αταλάντευτα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε».