ΒΕΘ: Θετικά τα μέτρα στη ΔΕΘ, αναπάντητα τα κρίσιμα ερωτήματα για ΜμΕ

Θετικά χαρακτηρίζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τα μέτρα που ανακοίνωσε από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ωστόσο, όπως επισημαίνει, τα κρίσιμα αιτήματα των ΜμΕ παραμένουν αναπάντητα.

«Αναμφίβολα οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού ανακουφίζουν σημαντική μερίδα της κοινωνίας, ωστόσο δεν ακούσαμε τίποτε για τα αιτήματα του μικρομεσαίου επιχειρείν για φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις» σημειώνει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, Μάριος Παπαδόπουλος.

«Η μείωση των άμεσων φόρων έχει σημαντική κοινωνική διάσταση, ενώ παράλληλα αναμένεται να τονώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, όμως τα διαχρονικά και επαναλαμβανόμενα αιτήματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και ισχυρό εργοδότη, παραμένουν σε εκκρεμότητα. Μεταξύ αυτών η οριστική κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος, η αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στα 50.000 ευρώ, έναντι 10.000 που είναι σήμερα, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ρευστότητας καθώς και μία συνολική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, που αποτελούν προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι δεδομένο πως θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την επίλυση τους» καταλήγει ο πρόεδρος του ΒΕΘ.