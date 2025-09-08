#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τι αλλάζει στο μισθολόγιο Ενόπλων Δυνάμεων και στα Σώματα Ασφαλείας

Στον στρατό τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20, ενώ ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με τα χρόνια υπηρεσίας και σε αυτόν θα εφαρμόζεται προσαύξηση. Τα νέα δεδομένα για Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:42

Μεσοσταθμικές αυξήσεις σε Σώματα Ασφαλείας και Ενοπλες Δυνάμεις, που θα φτάσουν τα 111 και τα 145 ευρώ, ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο. Με βάση την εξειδίκευση που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών:

Νέο μισθολόγιο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

  • Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.
  • Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού.
  • Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.
  • Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ' για τα μελλοντικά έτη.

Νέο μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας

  • Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.
  • Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη Υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των Σωμάτων.

* Δείτε αναλυτικούς πίνακες με κλιμάκια και μισθούς στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

