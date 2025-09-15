Συνεδριάζει το δ.σ. της ΚΕΔΕ την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), στα γραφεία της Ένωσης (Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 3ος όροφος).

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την ενημέρωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρου Κυρίζογλου, δημάρχου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν τα ακόλουθα:

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα». Εισηγητής: κ. Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών

Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. Εισηγητής: κ. Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ.

Ο.Τ.Α. Εισηγητής: κ. Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ. Χορήγηση αιγίδας στην ημερίδα με θέμα: «Αστικό Περιβάλλον: Διαχείριση υδάτινων πόρων – Δίκτυα Ύδρευσης και αποχέτευσης – Ανθεκτικότητα και Αντιπλημμυρική θωράκιση Αττικής», Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, 12 Οκτωβρίου 2025. Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αν. Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ.

Έγκριση συνδιοργάνωσης της Διεθνούς Συνάντησης με τίτλο: «International Tree Planting Initiative» στο Μπουραζάνι της Κόνιτσας, 28 Νοεμβρίου 2025. Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αν. Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ (https://kede.gr/).