Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από σήμερα, Τρίτη έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία.

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:49

Από σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, για όσους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας (30/6/2025 - 31/7/2025).

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

