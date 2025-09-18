Συνεργασία Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου και IPMA Greece

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ) και του IPMA Greece – Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ), υπεγράφη την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στο ξενοδοχείο ELECTRA PALLACE.1

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, από τον ΣΕΔ παρέστησαν, ο Πρόεδρος Μπάμπης Εγγλέζος, η Α’ Αντιπρόεδρος, Ιωάννα Κωνσταντοπούλου, το μέλος του ΔΣ, Γιάννης Σαρρής και το στέλεχος της εκτελεστικής γραμματείας, Ζωή Γεωργακοπούλου.

Από το IPMA Greece παρέστησαν η Πρόεδρος, Κατερίνα Θεοφανίδου, ο Αντιπρόεδρος, Αντώνης Πάνας, ο Γεν. Γραμματέας, Αντώνης Μπακογιάννης, και το Αναπληρωματικό μέλος, Ιωάννης Αποστόλου.

Παρέστη επίσης η Τόνια Φατσέα, η οποία είναι παλαιό στέλεχος της Γραμματείας του ΣΕΔ και Ταμίας στο ΔΣ του IPMA Greece.

Η συμφωνία αφορά τη συνεργασία των δύο φορέων σε διάφορους τομείς, με σκοπό την ενίσχυση των ευκαιριών για τη φοιτητική κοινότητα και τους νέους, καθώς και τη συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς Διαχείρισης Έργων, όπως το Global e-Cooperation and Collaboration (#GeCCo) και το Project Management Championship (#PMC), που αναγνωρίζονται διεθνώς ως κορυφαία γεγονότα στον τομέα της Διαχείρισης Έργων για νέους έως και 35 ετών. (προσθήκη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΣΕΔ )

Επιπλέον, προβλέπεται η συνεργασία σε συνέδρια και δράσεις σχετικά με την Ελληνική Κεφαλαιαγορά, τις Επενδύσεις και τη Διαχείριση Έργου, σε κοινό πεδίο όπου οι δύο φορείς συγχωνεύουν τις δραστηριότητές τους.

Το πλαίσιο συνεργασίας περιλαμβάνει επίσης:

Προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε νέους και φοιτητές,

Επιμόρφωση επαγγελματιών και επενδυτών,

Κοινές δράσεις για εκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και δικτύωση,

Διάχυση γνώσης μέσω εκδόσεων, δημοσιεύσεων και webinars,

Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων

Η συνεργασία μεταξύ ΣΕΔ και IPMA Greece στοχεύει στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους νέους και φοιτητές, στην ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης και στην προώθηση διεθνών και εθνικών δράσεων κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς της επένδυσης και της διαχείρισης έργων.