ΠΑΣΟΚ: Κίνδυνος μνημονίου στον πρωτογενή τομέα

Δημοσιεύθηκε: 19 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:51

Τον κίνδυνο επιβολής μνημονίου στον πρωτογενή τομέα επισείει, εκ νέου, το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη λήξη της προθεσμίας που είχε τεθεί στη χώρα να παρουσιάσει σχέδιο αγροτικής-κτηνοτροφικής δράσης.

"Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ρισκάρει με τη ραθυμία και την αναποτελεσματικότητα της το μέλλον του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Υποθηκεύει την παραγωγική προοπτική της χώρας”, τονίζει ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς.

Και προσθέτει:

"Η προθεσμία της 11ης Σεπτεμβρίου 2025 για την υποβολή αξιόπιστου και εφαρμόσιμου σχεδίου δράσης παρήλθε χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης «καθησυχάζει» ότι έχει λάβει παράταση και παραδέχεται ότι θα υπάρχει κίνδυνος για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, αν τα χρονοδιαγράμματα δεν τηρηθούν.

*Ο ελληνικός λαός επωμίστηκε ένα πρόστιμο που θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο, εξαιτίας του «γαλάζιου» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με την ανικανότητά της να φέρει μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα.

Η ευρωπαϊκή εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένη — κερδίζεται καθημερινά, με συνέπεια, διαφάνεια και πράξεις. *Χρειάζεται αξιόπιστη κυβέρνηση να εγγυηθεί την ανθεκτικότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα".

