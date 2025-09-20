#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στη Βουλή το πακέτο της ΔΕΘ, κατατίθεται και ψηφίζεται εντός του Οκτωβρίου

Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα. Στόχος η ψήφισή του ακόμα και μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα, ώστε οι διατάξεις να εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο του 2026.

Δημοσιεύθηκε: 20 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:58

Νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ καταρτίζει η κυβέρνηση καθώς από τον Ιανουάριο του 2026 ενεργοποιούνται οι νέες κλίμακες φόρου, τα αυξημένα αφορολόγητα, οι ελαφρύνσεις στα ενοίκια και οι απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ.

Εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Στόχος η ψήφισή του ακόμα και μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα, ώστε οι διατάξεις να εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο του 2026.

«Η χώρα δεν σκοπεύει να χάσει την αναπτυξιακή της δυναμική. Προτεραιότητα αποτελεί η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Υπενθυμίζεται ότι στο πακέτο, μεταξύ άλλων, θα περιληφθούν οι:

  • Νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους.
  • Οι αλλαγές στη φορολογία των ενοικίων.
  • Οι απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.
  • Η μείωση ΦΠΑ σε 20 ακριτικά νησιά στο 17% και 9%.

«Θα έχουν θετική επίδραση στην οικονομία της χώρας», εξήγησε ο Γιάννης Στουρνάρας.

Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο η μείωση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς το 2026 και η κατάργηση της το 2027 για τους συνταξιούχους να περιληφθεί σε άλλο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

