Κατάρρευση της ελληνικής κτηνοτροφίας καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

«Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία βρίσκεται σε οριακό σημείο, με την κυβέρνηση να διαχειρίζεται μια πρωτοφανή κρίση με όρους επικοινωνιακούς και όχι ουσίας», υποστηρίζεται σε κοινή ανακοίνωση του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής και του Βουλευτή Ρεθύμνης Μανόλη Χνάρη υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Η αδράνεια και οι απαράδεκτες καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση της ευλογιάς οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε ανεπανόρθωτες απώλειες και σε υποχρεωτικό εμβολιασμό των κοπαδιών, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τον κλάδο.

Πρόσφατα, σε ένα επικοινωνιακό «σόου», ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Τσιάρας, επιχείρησε να μεταθέσει τις ευθύνες στους Περιφερειάρχες, ανακοινώνοντας ένα σχέδιο δράσης διάρκειας μόλις 10 ημερών. Όφειλε, όμως, να γνωρίζει ότι ο ιός της ευλογιάς επιβιώνει για μήνες και διαφέρει ριζικά από τον ιό της πανώλης, καθιστώντας το εν λόγω σχέδιο ανεπαρκές και προσχηματικό στα μάτια των κτηνοτρόφων και της κοινωνίας.

Την ίδια στιγμή, οι κτηνοτρόφοι μένουν χωρίς εισόδημα, οι αποζημιώσεις καθυστερούν αδικαιολόγητα, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για την ανασύσταση των εκμεταλλεύσεων, ενώ η εγκατάλειψη του επαγγέλματος και η μετανάστευση αποτελούν πλέον μονόδρομο για πολλούς.

Η φέτα, εθνικό προϊόν με κατοχυρωμένη ΠΟΠ και υψηλή εξαγωγική αξία, απειλείται άμεσα από τις απαγορεύσεις τρίτων χωρών και τις ελλείψεις γάλακτος, καθώς εκατοντάδες εκμεταλλεύσεις τίθενται εκτός παραγωγής λόγω υγειονομικών περιορισμών.

Παρά τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, μόνο την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου δηλώθηκαν 100 νέες εστίες, ανεβάζοντας τις προσβεβλημένες εκτροφές σε 1.068 (Σάββατο 20/9/2025) και τα θανατωμένα ζώα σε πάνω από 300.000. Η πλήρης ανικανότητα και αδυναμία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι πλέον προφανής

Έστω και τώρα, την ύστατη ώρα, καλούμε την κυβέρνηση:

Να λειτουργήσει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου της ασθένειας που είναι υπεύθυνο να εποπτεύει, να συντονίζει και να ενισχύει (με προσωπικό και μέσα) τα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου, ώστε οι εστίες να εντοπίζονται αμέσως και τα μέτρα αποπληθυσμού και εξυγίανσης να εφαρμόζονται ταχύτατα μετά τη διάγνωση και αποτελεσματικά, και να αποφεύγεται η διασπορά του ιού.

Να επιταχύνει τη διαδικασία των αποζημιώσεων σε κτηνοτρόφους και παραγωγούς ζωοτροφών ώστε οι πληγέντες να λαμβάνουν έγκαιρα τη στήριξη που δικαιούνται για την απώλεια εισοδήματος και την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης μέτρα με αποτελεσματικό τρόπο, να ελέγξει και να εκριζώσει την ασθένεια όπως απαιτείται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Να διασφαλίσει τη συνεχή ενημέρωση και ετοιμότητα σε όλη τη χώρα, υλοποιώντας εκστρατεία ενημέρωσης που θα φτάνει μέχρι τον τελευταίο ιδιοκτήτη οικόσιτων ζώων στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές.

Να ενισχύσει τα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου με το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό, χωρίς να αποδυναμώνει άλλες ήδη υποστελεχωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες, προστατεύοντας έτσι και τη δημόσια υγεία.

Να εφαρμόσει αυστηρούς ελέγχους με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, επιβάλλοντας κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται, ώστε να τηρούνται απαρέγκλιτα οι απαγορεύσεις στη διακίνηση ζώων, ζωικών υποπροϊόντων και ζωοτροφών

Να ενισχύσει την κτηνιατρική υποδομή (κεντρική υπηρεσία, κτηνιατρικά εργαστήρια και περιφερειακές κτηνιατρικές υπηρεσίες) με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό και μέσα.

Να προετοιμαστεί και να καταρτίσει Σχέδιο Επείγοντος Εμβολιασμού προς έγκριση, (που θα έπρεπε να υπήρχε εδώ και καιρό) για την απευκταία περίπτωση που η επιδημιολογική κατάσταση το απαιτήσει.

Είναι επιτακτική ανάγκη και εθνικό καθήκον να εφαρμοστεί το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης όπως προβλέπεται, χωρίς εκπτώσεις και καθυστερήσεις, με διαφάνεια, για να σωθεί ότι ακόμα σώζεται από έναν τομέα που εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας και την οικονομική στήριξη της υπαίθρου.