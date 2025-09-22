Γιατί οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να κρατήσουν τα «ταλέντα»

Η Right Management, παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις διαχείρισης ταλέντων και σταδιοδρομίας και brand του ομίλου ManpowerGroup, παρουσιάζει για πρώτη φορά τη νέα έκθεση της σειράς The State of Careers 2025. Βασισμένη στην πρωτοποριακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2024 στη Βόρεια Αμερική, η νέα παγκόσμια έκθεση «Η Εξίσωση της Σταδιοδρομίας: Η Προσέλκυση Ταλέντων δεν σημαίνει και Διακράτηση», αναδεικνύει κρίσιμες γνώσεις και στρατηγικές, στηριγμένες σε δεδομένα, για οργανισμούς που καλούνται να ανταποκριθούν στο σημερινό σύνθετο και απαιτητικό τοπίο ταλέντων.

Η έρευνα που διεξήχθη σε 1.029 ηγετικά στελέχη και 2.402 εργαζομένους σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, παρουσιάζει μια εντυπωσιακή απόκλιση μεταξύ αντίληψης και πραγματικότητας καθώς και μια απρόσμενη αντίφαση αναφορικά με το τι ακριβώς καθοδηγεί τις αποφάσεις που σχετίζονται με το ταλέντο:

Η ψευδαίσθηση της δέσμευσης : Οι ηγέτες πιστεύουν ότι οι ομάδες τους ευημερούν, ωστόσο τα δεδομένα σκιαγραφούν μια διαφορετική πραγματικότητα.

: Οι ηγέτες πιστεύουν ότι οι ομάδες τους ευημερούν, ωστόσο τα δεδομένα σκιαγραφούν μια διαφορετική πραγματικότητα. Το παράδοξο του ταλέντου: Όσοι παράγοντες προσελκύουν ταλέντα, όπως η αμοιβή, τα προνόμια και το κύρος, δεν αποτελούν απαραίτητα και στοιχεία που τα διακρατούν μακροπρόθεσμα.

Τα βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν:

Οι ηγέτες υπερεκτιμούν σε μεγάλο βαθμό τη δέσμευση : Το 53% των ηγετών παγκοσμίως πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι τους είναι πλήρως αφοσιωμένοι, ενώ μόλις το 29% αναγνωρίζουν οποιαδήποτε έλλειψη δέσμευσης. Αντίθετα, μόνο το 37% των εργαζομένων δηλώνουν πλήρη αφοσίωση και το 41% εμφανίζονται ενεργά αποστασιοποιημένοι.

: Το 53% των ηγετών παγκοσμίως πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι τους είναι πλήρως αφοσιωμένοι, ενώ μόλις το 29% αναγνωρίζουν οποιαδήποτε έλλειψη δέσμευσης. Αντίθετα, μόνο το 37% των εργαζομένων δηλώνουν πλήρη αφοσίωση και το 41% εμφανίζονται ενεργά αποστασιοποιημένοι. Η Λατινική Αμερική παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απόκλιση : Το 63% των ηγετών θεωρούν ότι οι ομάδες τους είναι πλήρως αφοσιωμένες, ενώ μόλις το 41% των εργαζομένων συμφωνούν. Παρουσιάζεται ένα βαθύ χάσμα που απειλεί τη διακράτηση και την αφοσίωση.

: Το 63% των ηγετών θεωρούν ότι οι ομάδες τους είναι πλήρως αφοσιωμένες, ενώ μόλις το 41% των εργαζομένων συμφωνούν. Παρουσιάζεται ένα βαθύ χάσμα που απειλεί τη διακράτηση και την αφοσίωση. Η Ευρώπη και η περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού καταγράφουν ιδιαίτερα χαμηλή δέσμευση : Μόνο το 32% των Ευρωπαίων εργαζομένων και το 33% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού δηλώνουν πλήρη αφοσίωση.

: Μόνο το 32% των Ευρωπαίων εργαζομένων και το 33% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού δηλώνουν πλήρη αφοσίωση. Ασυμφωνία για τους κινητήριους παράγοντες της δέσμευσης : Οι εργαζόμενοι κατατάσσουν σταθερά την ευθυγράμμιση με την ομάδα, την οργανωσιακή κουλτούρα καθώς και την επαγγελματική εξέλιξη ως τους σημαντικότερους παράγοντες. Ωστόσο, μόνο το 24% των ηγετών αναγνωρίζουν ως κρίσιμη την πολιτισμική προσαρμογή και μόλις το 19% αναφέρουν την ανάπτυξη σταδιοδρομίας, αποκαλύπτοντας ουσιαστική διάσταση απόψεων.

: Οι εργαζόμενοι κατατάσσουν σταθερά την και την ως τους σημαντικότερους παράγοντες. Ωστόσο, μόνο το 24% των ηγετών αναγνωρίζουν ως κρίσιμη την πολιτισμική προσαρμογή και μόλις το 19% αναφέρουν την ανάπτυξη σταδιοδρομίας, αποκαλύπτοντας ουσιαστική διάσταση απόψεων. Προσέλκυση ≠ Διακράτηση: Αν και η αμοιβή και τα προνόμια μπορούν να προσελκύσουν ταλέντα, δεν διασφαλίζουν τη μακροχρόνια παραμονή τους. Η διακράτηση εξαρτάται από βαθύτερους, εγγενείς παράγοντες όπως ο σκοπός, η ανάπτυξη και η πολιτισμική ταύτιση.

«Αυτή η έρευνα λειτουργεί ως ειδοποίηση για τους ηγέτες των επιχειρήσεων», δήλωσε η Caroline Pfeiffer Marinho, Global Business Leader στο Talent Solutions Right Management. «Πάρα πολλοί οργανισμοί επενδύουν σε στρατηγικές προσέλκυσης, παραβλέποντας όμως τι είναι αυτό που πραγματικά διακρατά τους ανθρώπους. Αν οι ηγέτες δεν δώσουν προτεραιότητα στην πολιτισμική ευθυγράμμιση, την επαγγελματική ανάπτυξη και τον σκοπό, διακινδυνεύουν να χάσουν τα κορυφαία τους ταλέντα και μαζί με αυτά, το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.»

Η Barbera de Graaf, Senior Vice President της Right Management για την Ευρώπη, τόνισε: «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στο ανθρώπινο δυναμικό. Με τα χαμηλότερα επίπεδα δέσμευσης εργαζομένων παγκοσμίως, το μήνυμα είναι σαφές: οι ηγέτες πρέπει να δράσουν άμεσα. Η επένδυση στις δεξιότητες, την επαγγελματική εξέλιξη και την ευημερία των ανθρώπων δεν είναι απλώς μια πράξη φροντίδας. Είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της κερδοφορίας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των οργανισμών.»

Αυτή η έκθεση σηματοδοτεί την απαρχή μιας ευρύτερης συζήτησης. Ένα δεύτερο μέρος της σειράς The State of Careers θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά, προσφέροντας ακόμη βαθύτερες γνώσεις και εφαρμόσιμες στρατηγικές για οργανισμούς που επιδιώκουν να θωρακίσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους απέναντι στις προκλήσεις του μέλλοντος.