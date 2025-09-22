Συνεχίζονται οι αιτήσεις για δράση 100% επιδοτούμενης εργασίας ανέργων

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:21

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, που συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

  • λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και εισφορών για 12 μήνες
  • συνολικό όφελος: 1.118 € τον μήνα / 13.416 € τον χρόνο ανά εργαζόμενο
  • προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων, χωρίς δέσμευση διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η αίτηση συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Η διαδικασία:

  • Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση
  • Υποδεικνύονται άνεργοι από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ
  • Η επιχείρηση επιλέγει τον κατάλληλο υποψήφιο
  • Πριν την πρόσληψη, ο άνεργος παρακολουθεί πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής)
  • Με την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση, λαμβάνει 400 € εκπαιδευτικό επίδομα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies/olokliromeni-drasi-katartisis-kai-apaskholisis-anerghon-dikaioukhon-elakhistoy-eghghiimenoy-eisodimatos-kai-asteghon

