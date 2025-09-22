#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος, να γίνουν παρεμβάσεις

Παρά τις πρόσφατες εξαγγελίες για μειώσεις στους λογαριασμούς, το πρόβλημα παραμένει βαθύτερο και συνδέεται με τη δομή και τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, υποστηρίζει.

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:45

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτηση του εμπορικού κόσμου για το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος που συνεχίζει να πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παρά τις πρόσφατες εξαγγελίες για μειώσεις στους λογαριασμούς, το πρόβλημα παραμένει βαθύτερο και συνδέεται με τη δομή και τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας. Στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται πολύ περισσότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε, με τους λογαριασμούς ρεύματος να αποτελούν «δεύτερο ενοίκιο» και να απειλούν τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Το υφιστάμενο μοντέλο τιμολόγησης, που βασίζεται στην οριακή τιμή του συστήματος, οδηγεί σε μόνιμα υψηλές τιμές και σε υπερκέρδη για λίγους εις βάρος της κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Αν δεν ληφθούν μέτρα, σε τρία χρόνια θα έχει χαθεί το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ζητούμε :

1. Διορθωτικές παρεμβάσεις στον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών ενέργειας.

2. Πλαφόν στην τιμή ρεύματος και ειδικά συμβόλαια με χαμηλότερες σταθερές τιμές για τις ΜμΕ.

3. Πλήρη διαφάνεια και ουσιαστική εποπτεία από τη ΡΑΕ.

4. Ενιαίες και δίκαιες χρεώσεις από όλους τους παρόχους.

Οι ΜμΕ είναι η ραχοκοκαλιά της eλληνικής οικονομίας και δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό καθεστώς «ενεργειακής ομηρίας». Δεν ζητούμε προνόμια, ζητούμε δικαιοσύνη.

Απαιτούμε ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα τιμολόγησης που θα αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος και θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Η ενέργεια δε μπορεί να είναι τροχοπέδη. Πρέπει να γίνει εργαλείο ανάπτυξης.

