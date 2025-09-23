Ρεκόρ στα τουριστικά έσοδα, με αστερίσκο και… εκπλήξεις

Νέο ρεκόρ, που προκάλεσε έκπληξη σε κάποιους παράγοντες του κλάδου, κατέγραψαν τα τουριστικά έσοδα το 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου, προσεγγίζοντας τα 12,2 δισ. ευρώ.

Το ποσό παραπέμπει σε διψήφια αύξηση 12,5% σε ετήσια βάση και μάλιστα συνοδεύεται από ένα ενθαρρυντικό στοιχείο: δεν προέρχεται μόνο από αύξηση του όγκου των επισκεπτών, αυτοί κατέγραψαν άνοδο μόλις 2,6% σε σχέση με πέρυσι, αλλά κυρίως από αύξηση της μέσης δαπάνης, που εν πολλοίς αποτελεί και το ζητούμενο.

Συνιστά αυτό λόγο πανηγυρισμού; Κρίσιμη για να απαντηθεί το ερώτημα είναι η σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τεκμηριώνουν την αύξηση των εσόδων ανά ταξιδιώτη, πλην όμως αυτή σε απόλυτους αριθμούς μόλις και μετά βίας ξεπερνά το αντίστοιχο μέγεθος του 2023, ενώ, αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, το πρόσημο είναι αρνητικό.

Σε κάθε περίπτωση, η αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων από τους Αμερικανούς, οι οποίοι συγκαταλέγονται μακράν στους πιο γαλαντόμους τουρίστες της Ελλάδας, και η σημαντική συνεισφορά Γάλλων και Γερμανών, οι δαπάνες των οποίων αντιπροσωπεύουν το 7μηνο σχεδόν το 25% του συνόλου, συνθέτουν το παζλ των νέων υψηλών του ελληνικού τουρισμού.

Οι τρεις παράγοντες

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εσόδων για το 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου έπαιξε η άνοδος κατά 9,1% της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, η οποία διαμορφώθηκε στα 626 ευρώ έναντι 573,8 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Το ποσό αυτό, όπως προαναφέρθηκε, ξεπέρασε ακόμη και το 2023, όταν η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ήταν στα 618,9 ευρώ, εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας, αν αναλογιστεί κανείς πως το 2023 ήταν μια από τις χρονιές που κυριάρχησε το «revenge travel», η έντονη επιθυμία για ταξίδια μετά την πανδημία του κορωνοϊού, με τους ταξιδιώτες να δαπανούν αφειδώς χρήματα που αποταμίευσαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

Και μπορεί η μέση δαπάνη να ενισχύθηκε κατά 1,14% το 7μηνο έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2023, ωστόσο, ο πληθωρισμός ο οποίος το διάστημα από το 2023 μέχρι το 2025 ανήλθε στο 8% παραπέμπει ουσιαστικά σε μείωση των καθαρών εισπράξεων.

Σταθερή αξία για το ταμείο του ελληνικού τουρισμού παρέμειναν και σε επίπεδο 7μήνου οι high spenders Αμερικανοί, με τη μέση δαπάνη τους να ξεπερνά τα 1.000 ευρώ και να διαμορφώνεται στα 1.055 ευρώ, αυξημένη κατά 9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Συνολικά, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την αμερικανική αγορά διαμορφώθηκαν σε 954 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε άνοδο 25,3% σε ετήσια βάση, με τις 103 πτήσεις εβδομαδιαίως που συνδέουν φέτος την Ελλάδα με τις ΗΠΑ να αποδεικνύονται καθοριστικής σημασίας.

Τη δική τους συμβολή στα ενισχυμένα έσοδα του κλάδου είχαν και δύο από τις παραδοσιακές αγορές του ελληνικού τουρισμού, η γαλλική και η γερμανική. Οι Γάλλοι αύξησαν κατά 26% τη μέση δαπάνη τους σε ετήσια βάση από τα 625 ευρώ πέρυσι στα 791 ευρώ φέτος, με τα συνολικά έσοδα από τη συγκεκριμένη αγορά να ανέρχονται σε 769 εκατ. ευρώ.

Αυξημένη σε μικρότερο βαθμό ήταν και η μέση δαπάνη των Γερμανών, που ξόδεψαν κατά μέσο όρο 722 ευρώ ανά ταξίδι έναντι 669 ευρώ πέρυσι, ποσά που αντιστοιχούν σε αύξηση 8% σε ετήσια βάση. Συνολικά, η γερμανική αγορά, με 2 δισ. ευρώ δαπάνες, επιβεβαίωσε τη δυναμική της και τη συμβολή της στα μεγέθη του ελληνικού τουρισμού.

Η έκπληξη

Έκπληξη αποτέλεσε, την ίδια στιγμή, η αύξηση της μέσης δαπάνης των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ (Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η μέση δαπάνη των συγκεκριμένων χωρών ανήλθε σε 473 ευρώ, ενισχυμένη σε ποσοστό 35% σε σχέση με τα 350 ευρώ του περσινού 7μήνου.

Τα στοιχεία αυτά συνάδουν με την αύξηση των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων σε διεθνείς πτήσεις που έχει καταγράψει το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στο Airdata Tracker. Πιο αναλυτικά, με βάση τα δεδομένα, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων από τη Βουλγαρία αυξήθηκε κατά 9,4%, από την Πολωνία ενισχύθηκε κατά 22%, από την Ουγγαρία κατά 11,7%, από τη Σουηδία κατά 2,9% και, τέλος, από την Τσεχία κατά 0,2%.

Ο αστερίσκος

Μπορεί τα στοιχεία να παραπέμπουν σε αύξηση της μέσης δαπάνης τόσο σε σχέση με το 2024 όσο και σε σύγκριση με το 2023, ωστόσο, ο πληθωρισμός εξανεμίζει αυτή την άνοδο, η οποία επί της ουσίας «μεταφράζεται» σε μείωση των καθαρών εσόδων, γεγονός που επιβεβαιώνει εν ολίγοις την πρόσφατη έκθεση της Eurobank, σύμφωνα με την οποία ο πραγματικός μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση την περίοδο 2011-2024 ήταν 0%. Γεγονός που αποδόθηκε στο τουριστικό μοντέλο που έχει υιοθετηθεί, όσο και στη διεύρυνση των ολιγοήμερων city breaks.

Τα ξενοδοχεία και τα Airbnb

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα στοιχεία με την αύξηση των εσόδων δεν συμβαδίζουν με τη μικρή πτώση που κατέγραψε η μέση τιμή διάθεσης ενός δίκλινου δωματίου σε ξενοδοχείο τον Ιούλιο. Υπενθυμίζεται ότι η μέση τιμή σημείωσε πτώση κατά 3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, όταν το σχετικό ποσό είχε ανέλθει σε 174 ευρώ, με την πληρότητα να μην παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη αυξομείωση.

Στον αντίποδα, ωστόσο, η μέση τιμή διανυκτέρευσης στα καταλύματα που μισθώνονται διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας τύπου Airbnb ανήλθε στα 201 ευρώ το διάστημα Ιουνίου - Αυγούστου και ήταν μειωμένη κατά 2,5% σε ετήσια βάση.