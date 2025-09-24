Γιώργος Σαουνάτσος (ΥΠΑ): Μειώθηκαν πάνω από 30% οι καθυστερήσεις

Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί τις επόμενες ημέρες το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση και τον μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπως επισήμανε στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025, ο διοικητής της ΥΠΑ, Γιώργος Σαουνάτσος.

«Ο αεροπορικός κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα. Η ταχεία τεχνολογική πρόοδος και ο συνεχώς αυξανόμενος ρυθμός της αεροπορικής κίνησης απαιτούν επενδύσεις σε νέα συστήματα, σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υποδομές, καθώς και προσαρμογή σε ζητήματα κυβερνο-ασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης», είπε ο επικεφαλής της ΥΠΑ.

Τόνισε δε πως οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι οικονομικές αβεβαιότητες συνθέτουν ένα οικοσύστημα στο οποίο ο κλάδος καλείται να ισορροπήσει μεταξύ της αειφόρου ανάπτυξης, τους διαρκούς μετασχηματισμού και της διασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητα.

Ο διοικητής της ΥΠΑ αναφέρθηκε στις δράσεις που υλοποιούνται στην κατεύθυνση βελτίωσης των υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε διαγωνιστική διαδικασία για επιλογή ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και προσεχώς αναμένεται να προσληφθούν οι πρώτοι 97 επιτυχόντες.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, ο Γ. Σαουνάτσος, στο τελικό στάδιο βρίσκεται η προκήρυξη για την πρόσληψη νέων ηλεκτρονικών για το 2025 και το 2026.

«Οι προσλήψεις θα απαντήσουν στο χρόνιο πρόβλημα της υποστελέχωσης που είναι και το βασικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. Φέτος στο FIR, στον εναέριο χώρο της Ελλάδας, καταγράφηκε αύξηση 7,3% της κίνησης και μείωση άνω του 30% σε καθυστερήσεις σε σχέση με πέρυσι, εξαιρουμένων των καιρικών φαινομένων», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, η ΥΠΑ έχει δρομολογήσει 13 έργα, προϋπολογισμού άνω των 300 εκατ. ευρώ, με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ), τον εκσυγχρονισμό των ραντάρ και την προσθήκη ενός ακόμη ραντάρ να αποτελούν τα πιο εμβληματικά από τα 13.

Από την πλευρά της η Καλλιόπη Λύκου, Αναπληρώτρια Διοικητή, ΑΠΑ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον κλάδο, ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Στην κατεύθυνση αυτή, όπως είπε, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) έχει προγραμματίσει σειρά δράσεων ώστε να προσελκύσει περισσότερους νέους και γυναίκες στον κλάδο.

Η πορεία της κίνησης

Για εξορθολογισμό της αύξησης της επιβατικής κίνησης τα επόμενα χρόνια και ανασύνταξη του κλάδου έκανε λόγο, την ίδια στιγμή, ο Αλέξανδρος Αραβανής, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, επισημαίνοντας πως «ο κλάδος των αερομεταφορών θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με πιο ρεαλιστικό ρυθμό».

Όπως τόνισε, ο τομέας των αερομεταφορών στην Ευρώπη θα κινηθεί ανοδικά κατά 2% έως 3%, με την Ελλάδα να αναπτύσσεται με 1-2 μονάδες παραπάνω.

Σε ό,τι αφορά το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, κινείται με άνοδο 7% σε σχέση με πέρυσι και κατά 35% σε σύγκριση με το 2019. Με βάση τα στοιχεία, η αύξηση της επιβατικής κίνησης προέρχεται κυρίως από το διεθνές δίκτυο, καθώς οι συνδέσεις με τις ΗΠΑ θα φτάσουν φέτος τις 16, όταν πριν από μερικά χρόνια υπήρχαν μόλις τρεις. Τόνισε, μάλιστα, πως η ανάπτυξη θα συνεχιστεί και τους χειμερινούς μήνες, με την επιβατική κίνηση της φετινής χειμερινής περιόδου να εκτιμάται αυξημένη κατά 5% σε σχέση με πέρσι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια έχει ενισχυθεί σε ποσοστό άνω του 30% σε σχέση με το 2019, «ρυθμός εξαιρετικά υψηλός, δεδομένου ότι οι υποδομές της χώρας είναι πεπερασμένες», τόνισε.

Ο Αλ. Αραβανής αναφέρθηκε και στο εν εξελίξει πρόγραμμα επέκτασης του ΔΑΑ, ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Τα πρόδρομα έργα έχουν ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του επταώροφου χώρου στάθμευσης, που θα παραδοθεί στα μέσα του 2027, ενώ ακολουθεί το κύριο έργο που θα αυξήσει τη χωρητικότητα στα 40 εκατ. επιβάτες στον ΔΑΑ, όπου φέτος θα εξυπηρετηθούν περί τους 33,8 εκατ. επιβάτες, όπως τόνισε. Εξήγησε, δε, πως οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως το 2032, με το μεγαλύτερο μέρος του έργου να παραδίδεται έως τις αρχές του 2030.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών του ΔΑΑ στα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταφορές στην Ελλάδα. «Υπάρχουν κοινά προβλήματα στις μεταφορές, η επιλογή βιώσιμων λύσεων είναι πλέον επιτακτική. H ανάπτυξη δεν είναι δεδομένη, σήμερα οι επιβάτες έχουν ποιοτικά κριτήρια, θέλουν να ταξιδέψουν γρήγορα, έξυπνα και με ποιότητα», είπε, εστιάζοντας στην ανάγκη ρύθμισης της εναέριας κυκλοφορίας και αποκατάστασης των υποδομών.

«Σε θεσμικό επίπεδο θα πρέπει να διευκολυνθούν και οι αερομεταφορείς», είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στον στόχο μείωσης των ρύπων. «Χρειάζεται η παρέμβαση των θεσμικών φορέων και η συμμετοχή της πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια αυτή».

Οι επενδύσεις της Fraport Greece

Στο επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 200 εκατ. ευρώ, που έχει δρομολογήσει η Fraport Greece στην κατεύθυνση βελτίωσης των υποδομών και των υπηρεσιών στα αεροδρόμια της Κέρκυρας, της Κω, της Μυκόνου και της Σαντορίνης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Βαρσάμης, Head of Cluster A, Fraport Greece.

Σημειωτέον ότι κάθε χρόνο η εταιρεία υλοποιεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα, περίπου 50 εκατ. ευρώ, το οποία αφορά επεμβάσεις μικρής κλίμακας που βοηθούν στη βελτίωση των συνθηκών για τους επιβάτες.

Όπως τόνισε, τα τελευταία χρόνια, μέσω ενός προγράμματος του Ταμείου Ανάπτυξης κινητοποιούνται πόροι 150 εκατ. ευρώ για την αναδιαμόρφωση των διαδρόμων και των τροχοδρόμων με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των αεροδρομίων. Η Fraport Greece αναμένεται να υλοποιήσει επιπλέον έργα και στα αεροδρόμια της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και των Χανίων με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας των εν λόγω αερολιμένων.

Ο Γ. Βαρσάμης αναφέρθηκε και σε γεγονότα που επηρεάζουν σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα την κίνηση στα αεροδρόμια και στους προορισμούς, φέρνοντας ως παράδειγμα τη σεισμική ακολουθία στη Σαντορίνη και τις ακυρώσεις πτήσεων στο Ισραήλ εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. «Υπάρχουν γεγονότα που επηρεάζουν την κίνηση και προορισμοί στους οποίους παρατηρείται κόπωση. Μπορεί να βλέπουμε αποκλίσεις, αλλά η αύξηση των τελευταίων ετών πρέπει να πάρει τη σταθερότητα που πρέπει και στατιστικά», είπε ο Head of Cluster A, Fraport Greece μιλώντας για σταθεροποίηση και όχι για επιβράδυνση της κίνησης.

Η εικόνα του χειμώνα και η ζήτηση για πιλότους

Την αλλαγή της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των ταξιδιωτών και δη των Ελλήνων, καθώς και την αύξηση της χωρητικότητας των ξένων αερομεταφορέων στην Ελλάδα ανέδειξε ο Πάνος Νικολαΐδης, Chief Ground Operations Officer, AEGEAN.

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική του μεγαλύτερου εγχώριου αερομεταφορέα, ο Π. Νικολαΐδης είπε πως για τον χειμώνα αναμένεται αύξηση κατά 10% των διαθέσιμων θέσεων σε σχέση με πέρυσι και συνέχιση δρομολογίων που ξεκίνησαν το καλοκαίρι, όπως το Ηράκλειο - Μόναχο και το Ηράκλειο - Κωνσταντινούπολη. Εστίασε δε στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης που έχει το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Για την ισχυρή ζήτηση που καταγράφεται σε επαγγελματίες πιλότους μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Global Aviation, Αλέξανδρος Τσακτάνης. Όπως τόνισε, παρατηρείται μία ισχυροποίηση και επιτάχυνση της ανάπτυξης στην εκπαίδευση των επαγγελματιών πιλότων, γεγονός που αντικατοπτρίζει και την ανάπτυξη των αγορών.

«Η ζήτηση ήταν πάρα πολύ ισχυρή πριν από την πανδημία του κορωνοϊού και επέστρεψε στα προ κορωνοιού επίπεδα πιο γρήγορα απ’ ότι αναμενόταν. Έχουμε πλέον ξεπεράσει τα προ κορωνοϊκού επίπεδα και η ανησυχία μας έγκειται στο αν θα καταφέρουμε να ικανοποιήσουμε ζήτηση», είπε χαρακτηριστικά.