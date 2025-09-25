Πρώτο πωλητήριο σε τιτλοποίηση δανείων με εγγύηση δημοσίου

Προσδοκίες για την πρώτη αποπληρωμή ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (senior notes), που φέρουν εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου, πυροδοτεί η απόφαση της doValue να εκκινήσει διαγωνιστική διαδικασία για πώληση της πλειονότητας των απαιτήσεων, που ενέχει το χαρτοφυλάκιο της τιτλοποίησης Cairo III.

Σύμφωνα με το teaser, το οποίο έχει αποσταλεί σε (πιθανώς) ενδιαφερόμενους επενδυτές, η περίμετρος του χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει απαιτήσεις από επιχειρηματικά δάνεια, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν ρυθμιστεί.

Εξαιρούνται της περιμέτρου οι απαιτήσεις από δάνεια σε εταιρείες συμφερόντων Μαντωνανάκη, οι οποίες παραμένουν στο SPV Cairo ΙΙΙ, εν αναμονή της λύσης στην οποία πρέπει να καταλήξουν κάποια στιγμή Δημόσιο και πλευρά Μαντωνανάκη, καθώς και μια μικρή «φέτα» απαιτήσεων από τρίτους.

Παρότι η διαδικασία βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, διαπιστώνεται ισχυρό επί της αρχής ενδιαφέρον από πλευράς επενδυτών, καθώς συνολικά οι απαιτήσεις από ρυθμισμένα επιχειρηματικά δάνεια μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων επιδεικνύουν καλύτερη συμπεριφορά από τις υπόλοιπες κατηγορίες μη εξυπηρετούμενων/ρυθμισμένων δανείων (στεγαστικά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.ά.).

Δεν είναι τυχαίο ότι στις προθέσεις του πωλητή περιλαμβάνεται earn-out scheme, ώστε να καταβληθεί υπερτίμημα, σε περίπτωση που επιτευχθούν μεσοπρόθεσμοι στόχοι ανάκτησης του προς πώληση χαρτοφυλακίου.

Σε περίπτωση επιτυχούς κατάληξης της διαγωνιστικής διαδικασίας, το καθαρό ποσό (μετά την αφαίρεση εξόδων συναλλαγής) θα κατευθυνθεί για αποπληρωμή των senior notes ομολογιών, με εγγύηση ελληνικού Δημοσίου, της τιτλοποίησης Cairo III, τις οποίες κατέχει η Eurobank.

Η αρχιτεκτονική των τιτλοποιήσεων της σειράς Cairo προβλέπει ότι πρώτα αποπληρώνονται οι senior notes ομολογίες και εν συνεχεία, εφόσον υπάρχουν έσοδα, ξεκινά η εξυπηρέτηση τόκων, καθώς και η αποπληρωμή κεφαλαίου για τις ομολογίες ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes).

Cepal και Intrum ετοιμάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, αντίστοιχα εγχειρήματα πώλησης απαιτήσεων από δάνεια μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για οδικό χάρτη, ο οποίος συμφωνήθηκε στις συσκέψεις του καλοκαιριού και φέρει τις ευλογίες της κυβέρνησης καθώς ενδεχόμενη αποπληρωμή ενός μικρού έστω τμήματος από τη μεγάλη δεξαμενή των senior notes ομολογιών, με εγγύηση Δημοσίου, θα στείλει θετικό μήνυμα στην αγορά, διασκεδάζοντας, προς το παρόν, τις ανησυχίες κατάπτωσης (εγγυήσεων).

Ταυτόχρονα, ενδεχόμενη αποπληρωμή των senior notes ανοίγει τον δρόμο για καταβολή τόκων στους κατόχους των mezzanine notes ομολογιών. Με δεδομένο ότι το SPV Cairo III θα διατηρήσει στην κατοχή του τις απαιτήσεις από δάνεια εταιρειών Μαντωνανάκη καθώς και πιθανό earn out scheme από το προς πώληση χαρτοφυλάκιο, οι προσδοκίες μερικής αποπληρωμής του κεφαλαίου των mezzanine ομολογιών θα πατήσουν σε πιο στέρεο έδαφος.

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται στην έναρξή της και ως εκ τούτου το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο. Επιπρόσθετα, η συνολική εικόνα της αγοράς διαχείρισης απαιτήσεων από τιτλοποιημένα δάνεια παραμένει σε γενικές γραμμές κακή καθώς η πορεία των ανακτήσεων υπολείπεται των στόχων, αν εξαιρεθούν οι τιτλοποιήσεις που ενέχουν απαιτήσεις από δάνεια μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν διακοπεί καταβολές τόκων σε mezzanine ομολογίες σειράς τιτλοποιήσεων.

Οι εισπράξεις του Cairo III

Το SPV Cairo III επιδεικνύει ως τώρα καλό ρυθμό ανάκτησης απαιτήσεων, χάρη (και) στις πωλήσεις απαιτήσεων από δάνεια εισηγμένων και μη εταιρειών. Χαρακτηριστικό είναι ότι εισέπραξε περίπου το 93% της ονομαστικής απαίτησής του από την πώληση δανείων ΑΛΟΥΜΥΛ και περίπου το 85% της ονομαστικής απαίτησής του από δάνεια ΣΙΔΜΑ.

Τέλος, μεταβίβασε σε SPV της Fortress απαιτήσεις από δάνεια Σφακιανάκης, ονομαστικής αξίας περίπου 62 εκατ. ευρώ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η τιμή πώλησης προσδιορίστηκε πέριξ του 47% της ονομαστικής αξίας, συν ένα earn out scheme, το οποίο ενδέχεται να αποδώσει υπερτίμημα.