Τουρισμός: Ποιες αεροπορικές επενδύουν στον ελληνικό... χειμώνα

Με επτά νέους προορισμούς θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητά του με το εξωτερικό κατά τη διάρκεια του χειμώνα το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα έχει ήδη προσθέσει στο δίκτυό του εννέα νέους προορισμούς.

Πρωταγωνιστές στο ενισχυμένο πρόγραμμα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με νέα δρομολόγια και νέους προορισμούς για τη χειμερινή περίοδο θα είναι οι δύο ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, η Aegean και η SKY express, καθώς και αερομεταφορείς χαμηλού κόστους, όπως η Wizz Air και η Ryanair.

Οι υψηλές επιδόσεις που καταγράφει, άλλωστε, το αεροδρόμιο της Αθήνας σε συνδυασμό με την καθιέρωση της ελληνικής πρωτεύουσας ως ταξιδιωτικού προορισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργούν ως εχέγγυο για τους αερομεταφορείς που επιλέγουν να επενδύσουν και τον χειμώνα στις προοπτικές ανάπτυξης της πόλης και εν γένει της χώρας.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του Αλέξανδρου Αραβανή, Γενικού Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025, η επιβατική κίνηση της φετινής χειμερινής περιόδου εκτιμάται αυξημένη κατά 5% σε σχέση με πέρσι.

Οι νέοι προορισμοί

Αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο η Aegean αναμένεται να εκκινήσει δύο νέα δρομολόγια που θα συνδέουν την Ελλάδα με την Αίγυπτο. Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της Αθήνας προσθέτοντας δύο νέους προορισμούς στους πίνακες του «Ελευθέριος Βενιζέλος», το Σαρμ Ελ Σέιχ και το Λούξορ.

Στην ίδια κατεύθυνση, η χαμηλού κόστους ουγγρική αεροπορική εταιρεία Wizz Air θα συνδέσει την ελληνική πρωτεύουσα με την Μπανεάσα και την Κραϊόβα, δύο πόλεις της Ρουμανίας, ενώ θα ξεκινήσει και δρομολόγια μεταξύ Αθήνας και Μπρατισλάβας.

Η Μπρατισλάβα θα εξυπηρετείται οσονούπω και από την επίσης χαμηλού κόστους ιρλανδική Ryanair, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει δρομολόγια μεταξύ Ελλάδας και Σλοβακίας.

Δύο νέα δρομολόγια θα προστεθούν στο ταμπλό του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας και από τις αρχές του 2026, συνδέοντας την Ελλάδα με την Ινδία. Πρόκειται για τα δρομολόγια Αθήνα - Νέο Δελχί και Αθήνα - Βομβάη, τα οποία θα εξυπηρετούν για πρώτη φορά η Aegean και η IndiGo, ο ινδικός αερομεταφορέας που θα εκκινήσει τις πτήσεις τον Ιανουάριο του 2026.

Την ίδια στιγμή, η έτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία, η Sky Express, θα ξεκινήσει πτήσεις από την Αθήνα προς το Βερολίνο, το Αμβούργο, τη Λισαβόνα, τη Λυών, τη Μαδρίτη και το Τελ Αβίβ.

Αντίστοιχα, η Wizz Air θα εξυπηρετεί τα δρομολόγια από την Αθήνα προς το αεροδρόμιο Μοντλίν της Βαρσοβίας και προς τη Βενετία. Μάλιστα, το δρομολόγιο Αθήνα - Βενετία θα εκτελείται επίσης από τη Ryanair.

Σημειωτέον ότι μέχρι σήμερα από τις αρχές του 2025 έχουν προστεθεί στο δίκτυο του αεροδρομίου της Αθήνας εννέα νέοι προορισμοί: Αλικάντε, Μπακού, Σάρλοτ, Τσενγκντού, Εϊλάτ, Ερμπίλ, Χάιφα, Λας Πάλμας και Λος Άντζελες.

Οι επιδόσεις

Για τα αποτελέσματα του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας μίλησε, στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025, ο Αλέξανδρος Αραβανής, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), εκτιμώντας πως φέτος το «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα εξυπηρετήσει συνολικά 33,8 εκατ. επιβάτες. Τόνισε δε ότι η αύξηση της επιβατικής κίνησης προέρχεται από το διεθνές δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2025 ανήλθε σε 3,88 εκατ., αυξημένη κατά 6,7% σε σύγκριση με το 2024. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 2,5% και 8,4% αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 22,71 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,8%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% και 8,8% αντίστοιχα.