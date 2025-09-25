Εγγλέζος (ΣΕΔ): «Πολύ καλές εταιρείες» έχουν μείνει στο Ελληνικό Χρηματιστήριο

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔ, Μπάμπης Εγγλέζος, έδωσε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, συνέντευξη στην οικονομική εκπομπή, 120′ MARKETS, στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, στον δημοσιογράφο, Ανέστη Ντόκα.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔ αναφέρθηκε αρχικά στη συμμετοχή του Συνδέσμου στη συμμετοχή του ΣΕΔ στη «Θεματική Επιτροπή για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή της «Εθνικής Στρατηγικής Xρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού» στη χώρα μας.

Επίσης ο κ. Εγγλέζος αναφέρθηκε στο 23ο Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο, που θα γίνει εφέτος σε τρεις φάσεις: 13-14 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη και 14 Φεβρουαρίου στην Πάτρα. Το Συνέδριο θα είναι αφιερωμένο στα 150 χρόνια του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, αλλά και στον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό και τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και της Ένωσης Εισηγμένων Εταιρειών.

Στη συνέχεια ο κ. Εγγλέζος αναφέρθηκε στην επικείμενη αναβάθμιση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, αλλά και στην εξαγορά του από τη EURONEXT, με την οποία θα εισρεύσουν μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια στην ελληνική αγορά.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΔ τόνισε ότι ο Σύνδεσμος απευθύνεται κυρίως στη νέα γενιά και τονίζει προς όλες τις πλευρές ότι το Χρηματιστήριο ΔΕΝ είναι τζόγος, αλλά χώρος επενδύσεων και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται και να προσεγγίζεται από όλους με τον σωστό τρόπο, σε συνεργασία με τους πιστοποιημένους επαγγελματίες αναλυτές.

Τέλος ο κ. Εγγλέζος επεσήμανε ότι πλέον στο Ελληνικό Χρηματιστήριο έχουν μείνει πολύ καλές εταιρείες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την πολύ καλή πορεία της Ελληνικής Οικονομίας, κάτι που αναγνωρίζεται πλέον από όλους σχεδόν τους μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.