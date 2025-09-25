#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Τι ισχύει από 1η Οκτωβρίου για τα ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση. Οι νέες προδιαγραφές που καλούνται να πληρούν και ποια αυτομάτως τίθενται εκτός αγοράς.

Ποια καταλύματα Airbnb βγαίνουν άμεσα εκτός αγοράς

Δημοσιεύθηκε: 25 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:53

Εκτός αγοράς εκτιμάται ότι θα τεθεί άμεσα το 5%-10% των καταλυμάτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση και δεν είναι κύριας χρήσης, λόγω του αυστηρού πλαισίου που ενεργοποιείται από την 1η Οκτωβρίου.

«Από την 1 Οκτωβρίου η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στη διασταύρωση των στοιχείων και τα καταλύματα που δεν είναι κύριας χρήσης θα διαγραφούν από την πλατφόρμα, θα διαγραφεί ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτων και θα ενημερώνονται και οι αντίστοιχες πλατφόρμες έτσι ώστε τα καταλύματα να μην “ανεβαίνουν” προς μίσθωση», τόνισε, μεταξύ άλλων, πριν από λίγο η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Τουρισμού, κάθε ακίνητο που διατίθεται σε βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

  • να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό,
  • να διαθέτουν ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν,
  • να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής, και
  • να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

