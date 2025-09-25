Ποια καταλύματα Airbnb βγαίνουν άμεσα εκτός αγοράς

Εκτός αγοράς εκτιμάται ότι θα τεθεί άμεσα το 5%-10% των καταλυμάτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση και δεν είναι κύριας χρήσης, λόγω του αυστηρού πλαισίου που ενεργοποιείται από την 1η Οκτωβρίου.

«Από την 1 Οκτωβρίου η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στη διασταύρωση των στοιχείων και τα καταλύματα που δεν είναι κύριας χρήσης θα διαγραφούν από την πλατφόρμα, θα διαγραφεί ο Αριθμός Μητρώου Ακινήτων και θα ενημερώνονται και οι αντίστοιχες πλατφόρμες έτσι ώστε τα καταλύματα να μην “ανεβαίνουν” προς μίσθωση», τόνισε, μεταξύ άλλων, πριν από λίγο η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Τουρισμού, κάθε ακίνητο που διατίθεται σε βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: