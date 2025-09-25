Νέο ρεκόρ σε κλίνες πέτυχαν τα Airbnb τον Αύγουστο

Χωρίς φρένο εξακολουθεί να αναπτύσσεται η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ενδεικτικό της ατέρμονης δυναμικής της εν λόγω δραστηριότητας είναι το γεγονός ότι ο αριθμός των καταλυμάτων που ενοικιάζονται διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας έφτασε σε νέο υψηλό τον Αύγουστο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), τον Αύγουστο, στο peak της τουριστικής περιόδου, καταγράφηκαν 246.877 καταλύματα τύπου Airbnb, αριθμός που ξεπέρασε τις 245.944 του Ιουλίου, παραπέμποντας σε οριακή αύξηση 0,4%. Σε ετήσια βάση ο αριθμός των καταλυμάτων ενισχύθηκε κατά 6%, ακολουθώντας την τάση που ξεκίνησε το 2023 και ενισχύθηκε το 2024.

«Η επίδοση αυτή υπογραμμίζει τη διατήρηση της ισχυρής δυναμική της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην κορύφωση της θερινής αιχμής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό Στατιστικό Δελτίο.

Παρόμοια είναι η εικόνα και σε επίπεδο κλινών. Η ανοδική πορεία στις διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίστηκε σταθερά και το γ’ τρίμηνο του 2025, σε συνέχιση της θετικής εικόνας του 2024.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών έφτασε τις 1,081 εκατ., αυξημένες κατά 58 χιλ. σε σχέση με τις 1,023 εκατ. του Αυγούστου 2024, αντιστοιχώντας σε άνοδο 5,6%. Αντίστοιχα, σε μηνιαία βάση η αύξηση του αριθμού των κλινών τύπου Airbnb διαμορφώνεται στο 0,3%, δεδομένου ότι ο σχετικός αριθμός είχε ανέλθει τον Ιούλιο σε 1,078 εκατ.

Η πληρότητα και η διάρκεια παραμονής

Η ανάλυση της πληρότητας των καταλυμάτων για το 2025 δείχνει μια γενικά σταθερή πορεία με μικρές διακυμάνσεις, παρά την αύξηση προσφερόμενων καταλυμάτων και κλινών.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του Αυγούστου, η πληρότητα διαμορφώθηκε σε 58%, καταγράφοντας οριακή μείωση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το 59% του Αυγούστου 2024. Παρά τη μικρή αυτή πτώση, ωστόσο, τα επίπεδα πληρότητας παραμένουν υψηλά, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Ως προς τη μέση διάρκεια παραμονής, τον Αύγουστο καταγράφηκε νέα άνοδος. Έτσι, η μέση διάρκεια παραμονής έφτασε τις 4,2 διανυκτερεύσεις, αυξημένη κατά 2,4% σε σχέση με τις 4,1 του αντίστοιχου περσινού μήνα. «Η επίδοση αυτή αποτελεί την υψηλότερη τιμή της περιόδου και υποδηλώνει εδραίωση της τάσης για μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής κατά την περίοδο Μαΐου – Αυγούστου», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι τον Μάιο σημειώθηκε η πρώτη αύξηση για το 2025, με τη μέση διάρκεια παραμονής να διαμορφώνεται σε 3,6 διανυκτερεύσεις, αυξημένη κατά 5,9% έναντι των 3,4 του Μαΐου 2024. Τον Ιούνιο η μέση διάρκεια παραμονής αυξήθηκε περαιτέρω σε 3,8 διανυκτερεύσεις, κατά 2,7% σε σύγκριση με τις 3,7 του Ιουνίου του 2024. Το γ’ τρίμηνο ξεκίνησε με σταθερότητα τον Ιούλιο, όταν η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 4,1 διανυκτερεύσεις, όσο και τον αντίστοιχο περσινό Ιούλιο.