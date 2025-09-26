#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ δράση για 2.182 ανέργους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στόχος της δράσης ύψους €19,2 εκατ. είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της αντιμετώπισης της ανεργίας, της αποτροπής του κοινωνικού αποκλεισμού των ομάδων εκείνων του πληθυσμού που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel».

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:21

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εκδόθηκε Πρόσκληση για ένταξη στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», της Πράξης «Ενίσχυση της Απασχόλησης Ανέργων μέσω Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους και την Περιφέρεια Θεσσαλίας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 19.201.600 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά 2.182 ανέργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα της ΔΥΠΑ, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα, οι γυναίκες κ.ά., μέσω της τοποθέτησής τους, για 8 μήνες, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της αντιμετώπισης της ανεργίας, της αποτροπής του κοινωνικού αποκλεισμού των ομάδων εκείνων του πληθυσμού που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» και της ενδυνάμωσης των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη λειτουργική ανασυγκρότηση της περιοχής με την αποκατάσταση των ζημιών και την αναβάθμιση των τοπικών υποδομών και υπηρεσιών.

Μέσω της δράσης προβλέπεται η τοποθέτηση 2.182 άνεργων στους κάτωθι ενδεικτικούς τομείς απασχόλησης:

  • Αποκατάσταση Δημόσιων Υποδομών (Συντήρηση και καθαρισμός δημοσίων πάρκων, καθαρισμός φρεατίων για αποκατάσταση της απορροής υδάτων, αποκατάσταση και καθαρισμός σχολικών, πολιτιστικών κτιρίων κ.λπ.).
  • Περιβαλλοντικές δράσεις (Δράσεις αναδάσωσης για την ανάπλαση περιοχών, καθαρισμός ρεμάτων με την αφαίρεση απορριμμάτων, κατεστραμμένων δέντρων και κλαδιών, απομάκρυνση φερτών υλικών από καλλιεργήσιμες εκτάσεις κ.λπ.).
  • Υποστήριξη Δημοτικών Υπηρεσιών (Υποστήριξη κοινωνικών υπηρεσιών όπως κοινωνικά παντοπωλεία, δομές φιλοξενίας, ενίσχυση διοικητικών υπηρεσιών των κοινωνικών υπηρεσιών, ενίσχυση επιστημονικών ομάδων σχεδιασμού και συντονισμού έργων αποκατάστασης κ.λπ.).
  • Κοινωνική Φροντίδα (Υποστήριξη ηλικιωμένων ή ευάλωτων ομάδων, παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες κ.λπ.).

 

