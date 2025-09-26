#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κατά 0,8% αυξήθηκε η δύναμη του εμπορικού στόλου τον Ιούλιο του 2025

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 2,7% τον Ιούλιο του 2025.

Κατά 0,8% αυξήθηκε η δύναμη του εμπορικού στόλου τον Ιούλιο του 2025

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:25

Τα στοιχεία για τη δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για τον μήνα Ιούλιο του 2025, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,8%. Αύξηση κατά 0,3% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου έτους 2024 προς τον Ιούλιο 2023.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 2,7% τον μήνα Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουλίου 2024. Μείωση 3,1% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου του έτους 2024 προς τον Ιούλιο 2023.

Ελληνικός εμπορικός στόλος: Το σύνολο των εμπορικών πλοίων με ελληνική σημαία. Η ελληνική σημαία που φέρουν τα ανωτέρω πλοία δείχνει ότι όλοι οι οικονομικοί και εμπορικοί κανόνες με τους οποίους διεξάγονται οι θαλάσσιες δραστηριότητές τους, όπως επιδοτήσεις ναυπηγήσεων, περιορισμοί φόρτωσης, αποθεματοποιήσεις αποσβέσεων και άλλες φορολογικές διατάξεις, καθορίζονται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Ολική χωρητικότητα: Αναφέρεται στους χώρους φόρτωσης στο εσωτερικό του κύτους και στη γέφυρα, που είναι διαθέσιμοι για τη μεταφορά εμπορευμάτων, τροφίμων, επιβατών και του πληρώματος. Η ολική χωρητικότητα μετρείται σε κόρους (ΚΟΧ). Ο κόρος είναι ίσος με 2,83 κυβικά μέτρα ή 100 κυβικά πόδια.

*Δείτε το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ δεξιά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κικίλιας: Οι επενδύσεις σε στρατηγικές υποδομές θα αυξάνονται

Κινητοποιήσεις από τα ναυτεργατικά σωματεία για τον θάνατο του 20χρονου ναυτεργάτη

Βαθιές ανάσες πήρε η οικοδομή τον Ιούνιο

Γκίκας: Προτεραιότητα η αναβάθμιση των υποδομών στα λιμάνια

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο