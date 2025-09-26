Παπαθανάσης: Νέα ενίσχυση στις Περιφέρειες για εντάξεις έργων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, ενισχύονται περαιτέρω οι 13 Περιφέρειες της χώρας μέσω της χορήγησης δυνατότητας ένταξης νέων έργων στα Περιφερειακά Προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, συνολικού προϋπολογισμού 456 εκατ. ευρώ, τα οποία θα υλοποιηθούν κατά την Προγραμματική Περίοδο ΕΠΑ 2026-2030.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΠΑ 2021-2025 με την προβλεπόμενη υπερδέσμευση ανέρχεται σε 2,925 δισ. ευρώ και ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων σε 2,665 δισ. ευρώ.

Με αυτή τη δυνατότητα προεντάξεων, λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωση του ΕΠΑ 2021-2025, επιδιώκεται η ωρίμανση κρίσιμων έργων που προγραμματίζονται από τις Περιφέρειες, με αποτέλεσμα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίησή τους τη νέα Προγραμματική Περίοδο, για την ενίσχυση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, με ακόμα περισσότερες επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.