Τουρισμός: Κερασάκι στην τούρτα των ρεκόρ… το δίμηνο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος

Το τελικό ταμείο από τον εισερχόμενο τουρισμό αναμένεται «γεμάτο» με βάση τα σήμερα που στέλνει η αγορά. Ο τελικός λογαριασμός κλείνει, ως γνωστόν, το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου, το οποίο τα τελευταία χρόνια ενισχύει σταδιακά το μερίδιό του τόσο σε επίπεδο εισπράξεων, όσο και σε επίπεδο διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων.

Δεδομένου ότι πλέον σημαντικό ποσοστό των ταξιδιωτών επιλέγει να μην κάνει διακοπές στην αιχμή της σεζόν, αποφεύγοντας έτσι το «θερμό» δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου, οι δύο μήνες του φθινοπώρου φαίνεται να αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού στον τουρισμό και καταφέρνουν να κερδίσουν όλο και περισσότερους πόντους στον προγραμματισμό των διακοπών, μια τάση που ενισχύεται τα τελευταία χρόνια και επαναλαμβάνεται φέτος.

Ως ατού για την περαιτέρω άνοδο των αφίξεων το συγκεκριμένο δίμηνο αποτελούν οι σαφώς χαμηλότερες τιμές έναντι της υψηλής περιόδου, ειδικά εν μέσω πιέσεων των εισοδημάτων των Ευρωπαίων, καθώς και οι ηπιότερες καιρικές συνθήκες, με αιχμή τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι εισπράξεις

Η σημασία της πορείας του διμήνου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου αποτυπώνεται σε έναν βαθμό στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει των οποίων πέρυσι οι συγκεκριμένοι μήνες συνεισέφεραν στον απολογισμό της χρονιάς με το 27% επί των συνολικών εισπράξεων, ήτοι με 5,76 δισ. ευρώ.

Ακόμα μεγαλύτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μερίδιο στις συνολικές εισπράξεις ενισχύεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, το 2019 το τελευταίο έτος κανονικότητας πριν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού, τα τουριστικά έσοδα του διμήνου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου αντιστοιχούσαν στο 24% περίπου του συνολικού ταμείου, ήτοι σε 4,3 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα το 2023, οι εισπράξεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου διαμορφώθηκαν σε 5,1 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 25% των συνολικών τουριστικών εσόδων.

Οι αεροπορικές θέσεις

Ενδεικτικά της δυναμικής των δύο φθινοπωρινών μηνών είναι τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, καθώς, σύμφωνα με το Airdata Tracker, ο αριθμός των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις είναι ενισχυμένος σε σχέση με πέρυσι.

Συγκεκριμένα, μόνο για το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 7,6 εκατ. αεροπορικές θέσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από το 1/4 του συνολικού αριθμού και αποδεικνύει έμπρακτα τη σημασία της ενίσχυσης του φθινοπωρινού άκρου της σεζόν.

Πιο αναλυτικά, για τον Σεπτέμβριο, που έπεται της αιχμής της τουριστικής σεζόν, έχουν προγραμματιστεί πάνω από 4,5 εκατ. θέσεις, αριθμός που παραπέμπει σε αύξηση 4,4% σε σχέση με πέρυσι. Υψηλότερη άνοδος, στο 5,2%, παρατηρείται και στον αριθμό των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων του Οκτωβρίου, που ξεπερνά τις 3 εκατ.

Μάλιστα, η ενίσχυση του μεριδίου τους επί του συνολικού αριθμού των προγραμματισμένων θέσεων για το 2025 αντικατοπτρίζει τη σημασία που διαδραματίζουν πλέον αυτοί οι δύο μήνες στο τελικό ταμείο του τουρισμού.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Σεπτέμβριος κατατάσσεται τρίτος με μερίδιο 15,9% πίσω από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που κατέχουν μερίδια 18,5% και 18,8% αντίστοιχα. Ακολούθως, ο Οκτώβριος βρίσκεται στην έκτη θέση με μερίδιο 10,7% και έπεται του Ιουνίου (15,6%) και του Μαΐου (12,3%).

«Το φετινό φθινόπωρο είναι πάρα πολύ δυνατό, με πληρότητα που υπερβαίνει το 80%-90%. Αυτό το διάστημα ταξιδεύουν κυρίως ζευγάρια και οικογένειες με μικρά παιδιά. Ο τουρισμός το φθινόπωρο είναι πιο ποιοτικός απ’ ό,τι στην αιχμή της σεζόν», επισημαίνουν στο Euro2day.gr παράγοντες της τουριστικής αγοράς. «Το διάστημα από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο είναι αυτό που “φωτογραφίζει” και τα κέρδη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων», προσθέτουν.

Στη δυναμική των φθινοπωρινών μηνών ποντάρουν, την ίδια στιγμή, όλο και περισσότεροι αερομεταφορείς σε μία προσπάθεια να αντεπεξέλθουν στη ζήτηση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Aegean, του μεγαλύτερου εγχώριου αερομεταφορέα, ο οποίος αυξάνει κατά 9%-10% τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων για το δ’ τρίμηνο του 2025.

Ανά προορισμό

Σε επίπεδο προορισμών, σύμφωνα με το Airdata Tracker, η Αθήνα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις περιοχές προς τις οποίες έχει προγραμματιστεί ο μεγαλύτερος αριθμός αεροπορικών θέσεων, καταγράφοντας 2,6 εκατ. για το δίμηνο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου και αύξηση 6% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Ακολουθεί το Ηράκλειο με 1,13 εκατ. θέσεις, καταγράφοντας άνοδο 5,8% σε ετήσια βάση και έπεται η Ρόδος με οριακή αύξηση 0,8% και 821 χιλιάδες αεροπορικές θέσεις. Την τέταρτη θέση με σημαντική αύξηση 8,9% και 635 χιλιάδες θέσεις καταλαμβάνει η Κέρκυρα, με τη Θεσσαλονίκη να συμπληρώνει την πεντάδα με διψήφιο ποσοστό ανόδου στο 11,9% και 604 χιλιάδες προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις.

Στη δεκάδα ακολουθούν Κως, Χανιά, Ζάκυνθος, Σαντορίνη και Μύκονος. Διψήφια αρνητική απόκλιση της τάξης του 16,3% σημειώνει η Σαντορίνη, η οποία έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την έντονη σεισμική δραστηριότητα στις αρχές του έτους, ενώ μείωση κατά 2,7% καταγράφει και η Ζάκυνθος.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η δυναμική αυτών των δύο μηνών του φθινοπώρου μπορεί να αποτελέσει τη μαγιά για περαιτέρω παράταση της τουριστικής σεζόν έως και τα τέλη του Νοεμβρίου.