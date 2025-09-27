#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν, όπως φαίνεται, αφού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν να επιστρέψουν σε αυτό που είχαν συμφωνήσει, δηλαδή στον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα και όχι 36 που είχαν καταλήξει να διαχειρίζονται.

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»

Δημοσιεύθηκε: 27 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:50

 

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τις καθυστερήσεις σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, να φθάνουν μέχρι και τη μιάμιση ώρη.

Οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν, όπως φαίνεται, αφού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν να επιστρέψουν σε αυτό που είχαν συμφωνήσει, δηλαδή στον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα και όχι 36 που είχαν καταλήξει να διαχειρίζονται.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η εικόνα από το πρωί στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι νεύρα, ταλαιπωρία και μεγάλες ουρές. Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις ξεκινούν από το πρωί και είναι της τάξης των 30 – 40 λεπτών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όλο αυτό θα πηγαίνει αλυσιδωτά, οπότε λογικά θα υπάρξουν και μεγαλύτερες καθυστερήσεις, αφού θα κάνουν περισσότερη ώρα να έρθουν οι αφίξεις και άρα να αναχωρήσουν πάλι τα αεροσκάφη.

Εχθές αργά το απόγευμα οι καθυστερήσεις έφταναν και τις δύο ώρες και αφορούν πτήσεις τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

Το πρόβλημα ξεκίνησε από την Πέμπτη το πρωί και όπως φαίνεται οι καθυστερήσεις θα συνεχιστούν. Σημειώνεται, ότι αυτό που ζητούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είναι συνάντηση με το Υπουργείο.

